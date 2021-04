Meer dan een jaar wachten op een echt afscheid door corona: “We mogen niemand uitnodigen voor zijn begrafenis, verschrikkelijk”

/ De Haan -

Exact een jaar na het overlijden van Frederik Birmanns (40) stond zijn foto dinsdag opnieuw in de krant. In een rouwadvertentie, opgesteld door zijn ouders Josef en Francine. Het is hun manier om hun zoon te eren, maar ook een herinnering aan wat nog moet komen: een afscheidsviering met alle vrienden en kennissen. “We blijven wachten op het einde van de pandemie, want dat willen we absoluut nog doen.”