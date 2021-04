De rapporten zijn vernietigend, maar advocaten zien Sihame El Kaouakibi als slachtoffer: “Ze is publiekelijk onthoofd en onterecht verguisd”

Tongeren -

Ondanks drie vernietigende rapporten over vermeende grootschalige subsidiefraude, weigert Sihame El Kaouakibi (34) het boetekleed aan te trekken. Ze meent dat de voorlopig bewindvoerster nooit aangesteld mocht worden. Antwoorden over de negenduizend verdwenen boekhoudkundige bestanden gaven haar drie advocaten niet. Nijpend probleem: de rekening van vzw Let’s Go Urban staat intussen al 14.000 euro in het rood.