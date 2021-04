Jury heeft vonnis geveld in zaak George Floyd

De jury heeft een vonnis geveld in het proces tegen Derek Chauvin, de voormalige politieagent van Minneapolis die wordt beschuldigd van de moord op George Floyd. Ze verlaten het hotel waar ze afgezonderd zaten en nog dinsdagavond rond 22.30 uur Belgische tijd wordt het verdict voorgelezen in de zittingzaal van de rechtbank in Minneapolis.

De juryleden moeten drie vragen beantwoorden:

* Is Derek Chauvin schuldig aan moord in de tweede graad (zonder voorbedachten rade, red.)?

* Is Derek Chauvin schuldig aan moord in de derde graad (onopzettelijke doodslag als gevolg van een gevaarlijke daad, red.)?

* Is Derek Chauvin schuldig aan onopzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg?

De rechter bepaalt vervolgens de strafmaat, maar dat zal niet vandaag gebeuren en kan zelfs enkele weken duren. De verdachte kan in het zwaarste geval veertig jaar celstraf krijgen. Derek Chauvin pleit onschuldig. De jury velt hun oordeel op basis van 45 getuigen, waaronder omstaanders van de dodelijke arrestatie en experts, en beelden van de arrestatie George Floyd. Die gingen snel de hele wereld rond en leidden tot de Black Lives Matter-protesten.

In de Verenigde Staten bereiden steden zich intussen voor op protesten en rellen in het geval er een vrijspraak is. Politiechefs dringen er bij demonstranten op aan vreedzaam te zijn, maar winkels en bedrijven zijn gebarricadeerd. Het gerechtsgebouw waar het proces plaatsvindt, is omgeven door prikkeldraad, hekwerken, betonnen barrières en tientallen troepen van de Nationale Garde.

