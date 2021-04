Derek Chauvin schuldig over hele lijn, deze straf riskeert hij

De jury heeft een verdict bereikt in het proces tegen ex-politieagent Derek Chauvin voor de dood van George Floyd. De twaalf juryleden bevonden Chauvin schuldig over de hele lijn. Nu is het aan de rechter om de strafmaat uit te spreken. Die zal pas over acht weken bekend zijn.

Na een tiental uur beraadslagen, besloot de jury unaniem dat Chauvin schuldig is aan alle drie aanklachten waarvoor hij terechtstond. Hij werd geboeid uit de rechtszaal geleid.

Voor onopzettelijke moord in de tweede graad (zonder voorbedachten rade), moest bewezen zijn dat Chauvin de dood van Floyd veroorzaakte terwijl hij opzettelijk een misdaad uitvoerde die verwondingen aanbracht, in dit geval geweldpleging. Hiervoor kan Chauvin maximaal 40 jaar celstraf krijgen.

Voor moord in de derde graad (onopzettelijk, als gevolg van een gevaarlijke daad), moest bewezen zijn dat de beklaagde een daad uitvoerde die imminent gevaarlijk is tegenover anderen en waarvan het waarschijnlijk is dat die de dood zal veroorzaken, met een roekeloze veronachtzaming voor menselijk leven. Hieraan kan tot 25 jaar cel vasthangen.

Voor doodslag in de tweede graad moest bewezen zijn dat Floyds dood veroorzaakt was door Chauvins nalatigheid, die een onredelijk risico vormde, en bewust de kans nam om de dood of zware verwondingen te veroorzaken. De maximale celstraf die daarop staat, is 10 jaar.

Over acht weken zal de strafmaat bekendgemaakt worden. Die moet Chauvin in de cel afwachten.

Foto: via REUTERS

Vreugde op straat

Toen bleek dat ex-agent Chauvin over de hele lijn schuldig bevonden was, braken vreugdetaferelen uit op straat. Mensen scandeerden “gerechtigheid” en “Black Lives Matter”.

Foto: AFP

Het verdict was overal met spanning afgewacht, zelfs door president Joe Biden vanuit het Witte Huis. Hij belde al met de familie Floyd en zal later ook de natie toespreken.

Ordediensten hielden zich over het hele land klaar om in te grijpen bij eventuele rellen, waarvoor vooral gevreesd werd mocht Chauvin de vrijspraak krijgen. Sommige winkels in grootsteden timmerden de ramen dicht en verschillende staten hebben troepen van de Nationale Garde opgevorderd. De autoriteiten hebben de laatste dagen uitvoerig opgeroepen tot vreedzame manifestaties, ongeacht de uitspraak. De rechtszaal in Minneapolis was omheind met schrikdraad en wordt zwaarbewaakt.

Foto: REUTERS

In Minneapolis is een “vreedzame noodtoestand” uitgeroepen. Er staan 3.000 leden van de Nationale Garde paraat en 1.000 leden van de veiligheidstroepen patrouilleren in de straten. In Chicago werden 125 extra leden van de Nationale Garde opgeroepen. In New York maakt gouverneur Andrew Cuomo zich sterk dat hij alle situaties zal aankunnen met de lokale ordehandhavers.

Reactie familie

Advocaat Ben Crump en de familie van George Floyd gaven na het verdict een verklaring: “Het vonnis van vandaag gaat veel verder dan deze stad en heeft aanzienlijke gevolgen voor het land en zelfs de wereld. Gerechtigheid voor zwart Amerika is gerechtigheid voor heel Amerika. Deze zaak is een keerpunt in de Amerikaanse geschiedenis voor de verantwoording van wetshandhaving en geeft een duidelijk signaal af waarvan we hopen dat het duidelijk wordt gehoord in elke stad en elke staat.”

“Maar hier houdt het niet op. We zijn niet vergeten dat de andere drie officieren die hun eigen rol speelden bij de dood van George Floyd ook nog steeds verantwoordelijk moeten worden gehouden voor hun daden.”