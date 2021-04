Mehdi Bayat neemt zijn tijd om opvolger te zoeken voor Karim Behocine, naam van Besnik Hasi doet de ronde

Karim Belhocine is ontslagen bij Charleroi, een ontslag dat na het zwakke seizoen van de Carolo’s al even in de lucht hing. Opvallend: de 43-jarige trainer werkt wel nog de trainingen en oefenwedstrijden van dit seizoen af. Mehdi Bayat geeft zichzelf dus alle tijd om een opvolger te zoeken.

Dat Karim Belhocine het gelag betaalt na de slechte resultaten - 24 op 84, niemand deed slechter in de Jupiler Pro League in de laatste 28 speeldagen - viel te verwachten. Algemeen directeur Mehdi Bayat zette hem zo goed en zo kwaad het kon uit de wind, maar na het supportersprotest van afgelopen zaterdag wist de sterke man van de Carolo’s dat er iets moest gebeuren.

Het was geen makkelijke beslissing, want hoewel Charleroi bekend staat als duiventil, is het al van Tibor Balog in februari 2012 dat er nog een trainer werd ontslagen op Mambourg. Sterker nog: voor Bayat is het het eerste ontslag in zijn geschiedenis als algemeen directeur op Charleroi.

Bayat wil alvast niet overhaast te werk gaan om een nieuwe coach te zoeken. Gisteren kreeg hij al tientallen cv’s binnen. Vandaag staat hij de fans - die luidop dromen van een terugkeer van Felice Mazzu - te woord. Ook de naam van Besnik Hasi doet de ronde op Mambourg.