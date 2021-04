Na de veroordeling: wat nu met Derek Chauvin?

Derek Chauvin, de blanke ex-agent die dinsdagavond in het Amerikaanse Minneaoplis schuldig werd bevonden aan moord op George Floyd, weet pas over acht weken hoelang hij naar de gevangenis moet. Dan pas zal rechter Peter Cahill uitspraak doen over de strafmaat. De man riskeert een maximumstraf van 40 jaar.

Chauvin werd dinsdagavond schuldig bevonden aan de drie aanklachten waarvoor hij terechtstond: moord in de tweede graad (zonder voorbedachte rade), moord in de derde graad (onopzettelijk, als gevolg van een gevaarlijke daad), en doodslag in de tweede graad. Daarop staan respectievelijk maximale celstraffen van 40, 25 en 10 jaar. Volgens de wet in de staat Minnesota kan een veroordeelde echter enkel gestraft worden voor de zwaarste aanklacht waarvoor hij aangeklaagd werd, Chauvin kan dus maximaal 40 jaar celstraf krijgen.

Volgens juridische experts zal de finale strafmaat vermoedelijk een stuk lager liggen. Elke Amerikaanse staat heeft namelijk richtlijnen voor het bepalen van de strafmaat. In het geval van Chauvin zou dat betekenen dat de man 12 jaar naar de gevangenis zou moeten. De openbare aanklager anticipeerde al op die jurisprudentie door de rechter in zijn slotpleidooi te verzoeken om “daarvan omhoog af te wijken”. Dat is aan rechter Cahill, die een aantal factoren in overweging zal moeten nemen, zoals het feit dat de moord plaatsvond in het bijzijn van kinderen, en de machtsdynamiek tussen een politieagent en een arrestant.

Nu al naar cel

Chauvin was in de aanloop naar en tijdens zijn proces vrij op borgtocht, maar de openbare aanklager verzocht de rechter meteen na de uitspraak om de ex-agent met onmiddellijke ingang te laten arresteren. De rechter ging daarop in: Chauvin zal in afwachting van meer duidelijkheid over zijn strafmaat dus in de cellen van het Sherrif’s Office van Hennepin County doorbrengen.

Na het bepalen van de strafmaat zal hij zijn straf echter moeten uitzitten in een volwaardige gevangenis, als ex-agent al dan niet in zogeheten ‘protective custody’, beveiligde bewaring. In normale omstandigheden zou dat in een gevangenis in de staat Minneapolis zelf zijn, maar mogelijk wordt beslist dat Chauvin zijn straf voor zijn eigen veiligheid beter uitzit in een gevangenis in een andere staat. Daarin speelt het oordeel van de rechter geen rol: het departement van gevangenissen kan daarover autonoom beslissen.

Beroep

Een belangrijk voorbehoud bij dit alles is dat Chauvin uiteraard nog in beroep kan gaan tegen de uitspraak. In dat geval moet een tweede proces over deze zaak georganiseerd worden.

Pro memorie: ook de drie andere agenten die aanwezig waren bij de moord op Chauvin zullen nog terechtstaan voor hun betrokkenheid. Tou Thao, Thomas Lane en J. Alexander Kueng worden beschuldigd van medeplichtigheid aan moord in de tweede graad en doodslag in de tweede graad. Dat zal gebeuren in één rechtszaak, die gepland staat voor augustus.