Belg krijgt gemiddeld om de twee jaar snelheidsboete

Elke Belgische bestuurder krijgt gemiddeld om de twee jaar een boete voor een snelheidsovertreding. Dat blijkt woensdag uit cijfers van Vias Institute, naar aanleiding van de veertiende flitsmarathon. Ondanks de toegenomen pakkans en de toename van het aantal boetes blijft overdreven snelheid een groot probleem op onze wegen, klinkt het in een persbericht.

Zowat overal in Europa vindt er vandaag een flitsmarathon plaats, die vooral georganiseerd worden om bestuurders te sensibiliseren. Dat is belangrijk, want één op de drie dodelijke ongevallen is te wijten aan onaangepaste of overdreven snelheid. Volgens Vias hebben die flitsmarathons hun doel in het verleden al bewezen: zo lag de gemiddelde snelheid tot 7 procent lager bij de editie eind 2018 en daalde het aantal voertuigen in overtreding zelfs met 25 procent.

Toch heeft de Belg in het algemeen nog steeds een zware voet. In 2019 zijn iets meer dan 4 miljoen boetes uitgedeeld voor overdreven snelheid. Dat is een stijging met 8 procent ten opzichte van 2018. Gemiddeld krijgt elke Belgische bestuurder dus een boete om de twee jaar.

68 procent rijdt te snel

Volgens een Europese enquête uit 2019, geeft 68 procent van de Belgen toe in de voorbije maand te snel te hebben gereden op de autosnelweg. Het Europese gemiddelde in andere landen is 62 procent. Binnen de bebouwde kom geven 6 op de 10 Belgische bestuurders (62 procent) toe wel eens te snel te hebben gereden, ten opzichte van 56 procent in de rest van Europa.

Vias benadrukt verder dat studies aantonen dat een snelheidstoename van 10 km/u leidt tot een toename van het risico op letselongevallen met 80 procent en van dodelijke ongevallen met 120 procent.