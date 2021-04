Niel Hens over mogelijke versoepelingen: “Het is niet te laat om ons gedrag aan te passen, wees solidair en trek samen aan de kar”

Veel effect heeft de paaspauze niet gehad op de coronacijfers. Dat heeft biostatisticus Niel Hens dinsdagavond gezegd in De afspraak. Toch hoeft dat niet te betekenen dat de versoepelingen niet kunnen ingaan. “Het is niet te laat om ons gedrag aan te passen.”

“Wij schatten in dat de paaspauze wel effect heeft gehad”, zei Hens. “Maar dat effect is misschien van korte duur geweest. We hopen van niet, en dat de ziekenhuisopnames en dergelijke dus gaan dalen. Maar studies en de barometer geven toch wel aan dat het aantal contacten is toegenomen, en dan vooral de risicocontacten.” Met andere woorden: de mensen houden zich minder aan de opgelegde maatregelen. “En dat verklaart waarom de cijfers ons geen duidelijke signalen geven.”

Streefdoel

Waar vandaag minder over gesproken wordt, is het streefdoel van 800 nieuwe besmettingen per dag - we zitten vandaag op 3.469 - en 75 dagelijkse ziekenhuisopnames - vandaag 237,7. “De cijfers zijn zeker nog van belang”, zei Hens daarover. “We willen graag die 800, maar we moeten dat in zijn context plaatsen. Door de vaccinatie gaan het aantal besmettingen en het aantal ziekenhuisopnames uit elkaar groeien. Die verhouding gaat veranderen.”

De biostatisticus verwacht in verhouding tot elkaar meer besmettingen, maar hetzelfde niveau van ziekenhuisopnames. “Dankzij de vaccinatie. Maar we moeten ons niet blindstaren op die 800 besmettingen. Dat aantal zal stijgen omdat met minder hospitalisaties versoepelingen gepaard gaan, en dan zullen we wellicht meer besmettingen zien. 75 hospitalisaties vind ik wel nog altijd een goed streefdoel. Maar op dit moment is het belangrijkste doel het aantal mensen op intensieve zorg naar beneden krijgen. Daar is nog een eind af te leggen.”

Versoepelingen

Volgens de biostatisticus zou het verkeerd zijn om alleen te rekenen op de vaccinaties om uit de crisis te geraken. Nieuwe modellen tonen dat versoepelen op 8 mei de cijfers weer de hoogte injaagt, terwijl versoepelingen twee weken later dat veel minder zouden doen. “De conclusie is dat het nu, omdat we op kruissnelheid zijn wat vaccinaties betreft, verstandig zou zijn om geduld te hebben. Dat is heel eenvoudig de conclusie.”

Daarmee schiet hij eerdere versoepelingen niet af. “Ze zullen afhangen van ons gedrag. Daar hebben we vandaag nog altijd een invloed op. Als we goed gedrag stellen, dan zie ik dat positief tegemoet.” Hens moedigt iedereen dan ook aan de maatregelen goed na te leven. “Het is nooit te laat om bijzondere aandacht te hebben voor maatregelen en om minder laks te zijn. Er is wel wat mogelijk, hoor. Ontmoet elkaar liefst buiten. Doe je het binnen, zorg dan zeker voor voldoende verluchting. Het is als Zwitserse kaas met allemaal laagjes. Elk laagje is belangrijk.”

Intensieve

Hens kijkt niet negatief naar versoepelingen zoals met tien afspreken vanaf 26 april. “Ik kijk er niet negatief naar. Je kan met tien buitenkomen, maar zorg dat het op veilige afstand is en gebruik je logisch verstand.”

De biostatistici hebben de modellen moeten bijstellen omdat het aantal mensen op intensieve zorg minder snel daalt dan verwacht. “Het aantal ziekenhuisopnames voorspellen de modellen vrij goed”, zei Hens. “Maar hier en daar moet je wel ingrijpen. Wij werken met scenario’s. Dan ga je ervan uit dat bepaalde zaken niet veranderen. Als er zaken veranderen, zoals het gedrag of de maatregelen, dan moet je aan de slag gaan.”

Samen aan kar trekken

“Ik ben wetenschapper in de eerste plaats” zei Hens over de samenwerking met de politiek. “Het is niet aan mij om beslissingen te maken, wel aan de politici. Ik vraag hen om die beslissingen eensgezind te maken, daarin één lijn te krijgen. Wetenschappers zitten op sommige momenten duidelijker op één lijn dan de politici.”

Ook voor de biostatisticus is het al een erg moeilijk jaar geweest, zei hij. “Sommige momenten doe ik het niet meer graag. Ik zit er soms gewoon door. Laten we samen aan de kar trekken, dan komen we er sneller uit. Dat mis ik. Samen, solidair zijn, en geen discussies voeren die er niet toe doen.”