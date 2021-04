Amerikaanse politie in Ohio schiet 16-jarig zwart meisje dood

Enkele minuten voor ex-agent Derek Chauvin schuldig werd bevonden aan de moord op George Floyd, heeft de politie in Columbus in de staat Ohio een 16-jarig zwart meisje doodgeschoten. De agenten waren afgekomen op een melding van een persoon die gewapend was met een mes, zo bevestigde de burgemeester van Columbus. “Een jonge vrouw is op tragische wijze om het leven gekomen”, zei Andrew Ginther.

De agenten hadden gereageerd op een noodoproep waarin werd gezegd dat een vrouwelijke verdachte iemand had proberen te steken met een mes in een tehuis voor pleegkinderen in Columbus. Die vrouwelijke verdachte was de 16-jarige Ma’Khia Bryant, zo zegt haar tante in een lokale krant. De agenten troffen verscheidene mensen aan op de oprit van het huis en zagen hoe het meisje een ander meisje aanviel en daarna naar iemand anders uithaalde met een mes. Ze openden daarop het vuur op Bryant, die nog naar het ziekenhuis werd gebracht maar het niet overleefde. Volgens de tante van het meisje had ze het mes al laten vallen voor ze doodgeschoten werd door de politie, en was hun fatale tussenkomst dus onnodig.

De betrokken agenten droegen bodycams en de beelden daarvan werden woensdag al vrijgegeven door politiechef Michael Woods. Het justitieel onderzoeksbureau van Ohio (BCI) is een onderzoek gestart. “Ik vraag de burgers om de rust te bewaren en het BCI in staat te stellen de feiten te verzamelen”, zei de burgemeester op Twitter.

De krant meldde dat zich een menigte demonstranten had verzameld in het zuidoosten van de stad waar het schietincident had plaatsgevonden. Dit was slechts enkele minuten voordat de rechter in Minneapolis bekendmaakte dat de jury de blanke ex-agent Derek Chauvin schuldig had bevonden aan de dood van de zwarte George Floyd.