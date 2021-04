President Biden spreekt natie toe na uitspraak in zaak-George Floyd: “Papa heeft de wereld veranderd”

De Amerikaanse president Joe Biden heeft zijn land dinsdagavond toegesproken in een televisietoespraak, na de veroordeling van voormalig politieagent Derek Chauvin voor de dood van George Floyd.

Biden had de familie van Floyd in de aanloop naar het vonnis al laten weten dat hij “had gebeden voor de juiste uitspraak”, en leek ook opgelucht toen hij het Amerikaanse volk dinsdagavond toesprak. “Dit kan een grote stap voorwaarts zijn in de strijd naar gerechtigheid in Amerika”, aldus de president. Maar Biden had ook een sombere boodschap: “Laat ons eerlijk zijn: een dergelijk vonnis is ook veel te zeldzaam. Voor veel mensen lijkt het alsof er een unieke en buitengewone samenkomst van factoren nodig was om tot dit oordeel te komen: een moord op klaarlichte dag die onze oogkleppen verwijderde, zodat de hele wereld het systematische racisme kon zien. Dat is en blijft een smet op de ziel van onze natie, een knie in de nek van gerechtigheid voor zwarte Amerikanen.”

De president sprak ook over de familie van George Floyd. “Niets kan hun broer, hun vader ooit terugbrengen.” Waarna Biden vertelde over een gesprek dat hij bij de begrafenis van George Floyd had met Gianna, het 6-jarige dochtertje van de man. “Ik vertelde haar toen hoe dapper ik haar vond. Ik knielde naast haar neer, en zei haar dat haar papa trots op haar was. En toen zei ze: ‘Papa heeft de wereld veranderd’. Wel, vandaag heb ik opnieuw met Gianna gesproken. En ik heb haar gezegd: ‘Ja, papa heeft de wereld veranderd. Laat dat zijn nalatenschap zijn: één van vrede, niet van geweld.”

Biden riep zijn landgenoten ook op tot kalmte. “Er zijn mensen die de rauwe emoties van dit moment willen uitbuiten. Extremisten die geen interesse hebben in sociale gerechtigheid. We kunnen hen daarin niet laten slagen.”

"It was a murder in the full light of day, and it ripped the blinders off for the whole world to see"



US President Joe Biden reacts to the conviction of Derek Chauvin for the murder of George Floyd https://t.co/GXjleq8spO pic.twitter.com/oAhogiO4hq — BBC News (World) (@BBCWorld) April 20, 2021

Volgens vicepresident Kamala Harris heerst er na het vonnis “opluchting”, maar kan de uitspraak “de pijn niet wegnemen”. Het vonnis betekent volgens Harris een stap naar gelijke rechtspleging, maar er is nog werk aan de winkel. “We moeten nog steeds het systeem hervormen”, aldus de vicepresident.

Gesprek met familie

Biden en Harris hadden kort na het vonnis ook al gebeld met de familie van Floyd. Daarin zei de president dat hij opgelucht was met de uitspraak van de jury. “Dit is heel belangrijk”, aldus Biden. De president beloofde de familie ook naar het Witte Huis te halen met het presidentiële vliegtuig Air Force One.

President Biden and VP Harris call the Floyd family after the GUILTY verdict! Thank you @POTUS & @VP for your support! We hope that we can count on you for the police reform we NEED in America! ??? pic.twitter.com/cg4V2D5tlI — Ben Crump (@AttorneyCrump) April 20, 2021

Obama: “Meer nodig dan enkel dit vonnis”

Ook volgens voormalig president Barack Obama is er voor “ware gerechtigheid” meer nodig dan enkel dit vonnis. Daarvoor moeten de VS “het feit dat zwarte Amerikanen dagelijks anders behandeld worden, onder ogen zien”. “We moeten erkennen dat miljoenen vrienden, familieleden en medeburgers met de angst leven dat hun volgende ontmoeting met de politie, hun laatste kan zijn,” klonk het in een persverklaring.

Today, a jury did the right thing. But true justice requires much more. Michelle and I send our prayers to the Floyd family, and we stand with all those who are committed to guaranteeing every American the full measure of justice that George and so many others have been denied. pic.twitter.com/mihZQHqACV — Barack Obama (@BarackObama) April 20, 2021

Volgens openbaar procureur Jerry Blackwell betekent de schuldigverklaring dan weer dat “George Floyds leven ertoe deed, dat alle levens ertoe doen”. En volgens burgemeester Jacob Frey van Minneapolis “weigerde de jury de andere kant op te kijken”. Gouverneur van Minnesota Tim Walz voegde daaraan toe dat “de weg richting gerechtigheid verder gevolgd dient te worden”.

In een verklaring hoopt de Black Lives Matter Global Network Foundation dat het vonnis “begint aan te tonen dat ‘white supremacy’ niet zal winnen”. “‘Witte suprematie’ hoort niet thuis in een democratie, zeker niet in een democratie die onze vrijheid van leven zou moeten garanderen.” En de Amerikaanse afdeling van mensenrechtenorganisatie Amnesty International verklaarde tot slot dat een hervorming van de politie nog steeds nodig is in de VS. Ook als dat betekent dat politiekorpsen moeten inkrimpen en “demilitariseren”.