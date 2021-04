Topdokter raadt aan geen nootjes in huis te halen als je kleine kindjes hebt: “Verslikking is snel gebeurd”

Wie jonge kinderen in huis heeft, haalt beter geen nootjes in huis. Dat advies geeft Filomeen Haerynck (UZ Gent) bij VRT Nieuws nadat maandagavond in het programma Topdokters te zien was hoe ze een kindje moest redden dat een nootje in de longen had.

De kinderimmunoloog in het UZ Gent oefent haar vorige functie als kinderlongarts nog uit tijdens wachtdiensten, zo bleek maandagavond in Topdokters. Toen moest ze een kindje redden dat zich verslikt had in een nootje en verwijderde het nootje uit de longen.

Het is geen uitzondering, zegt Haerynck bij VRT Nieuws. In het UZ Gent komt gemiddeld twee keer per maand een kind met een vreemd voorwerp in de luchtwegen over de vloer. “Het zijn niet altijd nootjes, maar nootjes staan wel aan de top van vreemde voorwerpen waarin jonge kinderen zich verslikken”, zegt ze.

Het risico is het grootst bij kleuters, omdat hun tanden nog onvoldoende ontwikkeld zijn. “Kinderen nemen een nootje, bijten niet of nauwelijks, en verslikken zich erin. Ze zijn vaak ook heel enthousiast en nemen meteen een handje vol nootjes. Hoe nauwer de luchtpijp, hoe makkelijker een nootje zich kan vastzetten.” Ook het feit dat de strottenklep nog niet helemaal ontwikkeld is op jonge leeftijd speelt daarin mee.

Haerynck raadt ouders van jonge kinderen - tot zes jaar - aan geen nootjes in huis te halen. Als ze het wel doen, vraagt ze hen alert te zijn. “Een verslikking met een noot is altijd ernstig. Als een kind zich verslikt heeft en blijft hoesten, neem dan snel contact op met een arts om het te laten verwijderen. Weet ook dat een nootje niet op een gewone longfoto te zien is.”