Japanse premier stuurt offer naar omstreden Yasukuni-schrijn

De Japanse premier Yoshihide Suga heeft woensdag een ritueel offer gestuurd naar het shintoschrijn van Yasukuni in het centrum van Tokio. Omdat het monument symbool staat voor het militaristische verleden, is het zeer omstreden.

De voorganger van Suga, Shinzo Abe, die vorig jaar moest aftreden met gezondheidsproblemen, ging woensdag zelfs zelf naar Yasukuni, voor het lentefestival van het schrijn. Dat bevestigde een woordvoerder van het monument.

In het Yasukuni-schrijn worden 2,5 miljoen soldaten herdacht die sneuvelden in conflicten van Japan sinds het einde van de negentiende eeuw tot 1945. Maar het vereert ook Japanse officieren en politici die veroordeeld zijn voor oorlogsmisdaden tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Bovendien zijn China en Zuid-Korea, die hebben geleden onder het militarisme van Japan in de eerste helft van de twintigste eeuw, er niet mee opgezet dat Japanse politici herhaadelijk hulde brengen aan het schrijn. Shinzo Abe is tot dusver de laatste Japanse premier in functie die naar Yasukuni ging, in 2013. Ook de Verenigde Staten, nochtans een trouwe bondgenoot van Japan, uitten toen kritiek.