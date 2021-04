Belgisch platform voor cryptomunten dient bij Europa klacht in tegen Facebook

Foto: NurPhoto via Getty Images

Het Belgische cryptomuntenplatform bit4you zal woensdag bij de Europese Commissie een klacht indienen tegen Facebook vanwege oneerlijke concurrentie. Het gaat over de voorwaarden om reclame te maken op het sociale netwerk. Dat heeft het bedrijf woensdag aangekondigd in een persbericht.

“Facebook verbiedt niet-gereguleerde of niet-beursgenoteerde Europese handelsplatformen voor cryptomunten om gebruik te maken van online “non-search”-reclame in Europa, terwijl Europeanen overvloedig reclame ontvangen van buitenlandse en vooral Amerikaanse platforms”, hekelt bit4you.

Het platform wendt zich voor zijn klacht tegen Facebook tot het directoraat-generaal Concurrentie van de Europese Commissie wegens een inbreuk op de mededingingsregels. Het stuurde eerder al een ingebrekestelling naar Facebook, die onbeantwoord bleef.

“Vanuit ons oogpunt is het niet eerlijk dat Europeanen worden aangemoedigd om te kiezen voor verre platforms zonder menselijk contact, terwijl wij hen een lokaal alternatief bieden”, zegt Marc Toledo, de financieel directeur van bit4you. “Het niet kunnen beschikken over de megafoon die ‘non search’-reclame vertegenwoordigt, is een echte handicap voor onze structuur, net als voor andere Europese platforms die dezelfde schade lijden.”

Bit4you behoudt zich het recht voor om verdere procedures te starten om een “discriminatievrije” behandeling van Facebook te verkrijgen, luidt het nog.