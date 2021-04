“Harry woont 95ste verjaardag Queen niet bij”: prins zou al teruggevlogen zijn naar VS

De Britse prins Harry is teruggekeerd naar de VS. Hij laat de 95ste verjaardag van de Queen dan ook aan zich voorbijgaan, meldt Daily Mail. Officiële bevestiging is er nog niet.

Prins Harry was op 12 april naar het Verenigd Koninkrijk afgereisd om er na enkele dagen in quarantaine de begrafenis van zijn grootvader, prins Philip, bij te wonen. Daar leek de eerste stap richting een verzoening gezet toen hij bij het verlaten van de kerk een wandeling maakte aan de zijde van zijn broer William en met hem praatte, wat niet meer gebeurd was sinds Harry verhuisde naar de VS. Nadien zou hij ook twee uur lang gepraat hebben met zijn vader, prins Charles.

LEES OOK. Hoe Kate Middleton en prins Charles met subtiele gebaren het pad effenden voor een gesprek tussen prins William en Harry

Na die begrafenis was de grote vraag of Harry in het land zou blijven voor de verjaardag van Queen Elizabeth, die donderdag 95 jaar wordt. Volgens The daily mail is het nu zeker dat Harry dat feestje aan zich laat voorbijgaan. De krant stelt dat Harry al is teruggekeerd naar de VS en daar dinsdagnamiddag geland zou zijn.

Harry wordt daar herenigd met zijn zwangere vrouw Meghan Markle en hun twee jaar oude zoontje Archie.