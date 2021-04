Liverpool-eigenaar biedt in video excuses aan bij supporters én trainer Jurgen Klopp: “Ik heb jullie gehoord”

De Super League. Opgericht op 18 april, een stille dood gestorven op 20 april. Twaalf clubs werden snel zes clubs nadat de Engelse topteams hun staart introkken. In een videoboodschap bood Liverpool-eigenaar John W. Henry zijn excuses aan.

“Ik wil mijn excuses aanbieden aan alle supporters van de Liverpool voor de strubbelingen die ik veroorzaakt heb de voorbije 48 uur”, aldus de Amerikaan. “Het is duidelijk dat het project dat voorgesteld werd nooit een kans zou maken zonder de steun van de fans. Niemand in Engeland dacht daar anders over. De voorbije 48 uur hebben jullie duidelijk gemaakt dat het niet door kon gaan. Wij hebben jullie gehoord. Ik heb jullie gehoord.”

“Ik wil me ook verontschuldigen bij Jurgen (Klopp, red.), de spelers en iedereen die zo ongelooflijk hard werkt om onze supporters trots te maken. Zij dragen voor deze beslissing geen enkele verantwoordelijkheid. Zij leden er het meeste onder en onterecht. Dat is het ergste. Zij houden van jullie club en werken elke dag heel hard. Ik geloof rotsvast in het kunnen van de clubleiding om het vertrouwen opnieuw te herstellen.”

“Tien jaar geleden, toen we deze uitdaging aangingen, wilde we deze club groter maken. En ons werk zit er nog niet op. Ik hoop dat jullie begrijpen dat ook als we fouten maken, wij werken in het belang van jullie club. In dit geval heb ik jullie teleurgesteld, nogmaals het spijt mij. Ik zal dit nooit vergeten. De voorbije dagen hebben getoond wat voor kracht de fans hebben en ook moeten hebben.”

Boris Johnson is tevreden met exit van Engelse clubs

De Britse premier Boris Johnson reageert tevreden op het besluit van de zes Engelse clubs die aan de wieg stonden van de Super League om het project te verlaten.

“Ik verwelkom de beslissing van gisterenavond. Dit is de juiste uitkomst voor voetbalfans, clubs en gemeenschappen in hele land. We moeten onze geliefde nationale sport blijven beschermen”, tweet hij woensdagmorgen.

Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham Hotspur, Manchester United en Manchester City lieten dinsdagnacht allemaal weten uit de gloednieuwe Super League te stappen. Ze deden dat na de vele negatieve reacties bij fans, media, bonden en andere clubs.

Van de twaalf stichtende clubs blijven nog zes teams over. Het gaat om de Spaanse teams Real Madrid, FC Barcelona en Atlético Madrid en de Italiaanse clubs Juventus, AC Milan en Internazionale. Verschillende onder hen zouden ook een exit voorbereiden.

Ceferin wil “eenheid heropbouwen” in Europees voetbal

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin verwelkomt de beslissing van de zes clubs uit de Premier League om het project van de Super League te verlaten. In een verklaring pleit hij er woensdag voor “de eenheid in het Europese voetbal weer op te bouwen” en “samen vooruit te gaan”.

“Het is lovenswaardig om je fout toe te geven en deze clubs hebben een grote fout gemaakt. Ze horen nu opnieuw tot onze rangen en ze hebben veel te bieden, niet alleen voor onze competitie maar voor het hele Europese voetbal. Het is nu belangrijk dat we samen vooruitgaan en de eenheid heropbouwen.”