Tot vijf jaar cel voor trio dat gevangene wilde bevrijden met gekaapte helikopter

Drugscrimineel Mike G. (24) wilde zijn vrouw Kristel A., met wie hij getrouwd was in de gevangenis, bevrijden. Foto: archiefbeeld

Antwerpen / Tongeren - De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Mike G. (24) uit Tongeren veroordeeld tot vijf jaar cel omdat hij vorig jaar zijn echtgenote uit de gevangenis had willen bevrijden met een gekaapte helikopter. Twee kompanen die hem daarbij geholpen hadden, kregen ieder dertig maanden cel. De drie mannen moeten de helikopterpiloot 7.500 euro schadevergoeding betalen. “Enkel door haar koelbloedig optreden kon een drama vermeden worden”, stelde de rechtbank.

“De feiten zijn zeer ernstig. Beklaagde Mike G. probeerde zijn vrouw te bevrijden uit de gevangenis van Berkendael door een helikopter te kapen”, zei de rechter. “Hij hield daarbij geen rekening met de traumatiserende gevolgen voor de pilote die met wapens werd bedreigd in de cockpit van de helikopter.”

Luchtfoto’s

Mike G. had samen met Dennis L. (23) uit Lanaken en Yenthe P. (19) uit Bilzen op 25 september 2020 een afspraak voor een helikoptervlucht boven Brussel om luchtfoto’s te maken. Toen het toestel boven het Brusselse justitiepaleis vloog, kreeg de piloot, een vrouw van 36, drie airsoftwapens op haar hoofd gericht. Ze werd gedwongen om richting Berkendael te vliegen, de vrouwenafdeling van de gevangenis van Vorst. Daar zat de echtgenote van Mike G. opgesloten op verdenking van de moord op haar ex-partner.

Mike G. eiste dat de pilote op de binnenplaats landde, wat een quasi onmogelijke onderneming was. Toen hij merkte dat ze de luchtverkeersleiding probeerde te alarmeren, had hij tegen de stuurknuppel geduwd, waardoor de helikopter naar beneden dook en een rollende beweging maakte. De pilote had met Mike G. om de controle van de knuppel moeten vechten, terwijl ze nog altijd door de twee anderen onder schot werd gehouden. “De beklaagden hadden geen oog voor de mogelijk desastreuze gevolgen. Enkel door het koelbloedige optreden van de pilote kon een drama vermeden worden”, klonk het in het vonnis.

Stabiel

Dankzij haar jarenlange ervaring kon de pilote het toestel weer stabiel krijgen. Ze deed alsof ze op de binnenplaats wilde landen, door drie of vier keer zeer laag te vliegen. Ze vertelde de beklaagden dat het niet lukte en fingeerde ook een aanval van hyperventilatie. Zo kon ze hen doen afzien van hun plan. Ze vloog hen vervolgens naar het Waals-Brabantse Hélécine. Daar stapten de drie beklaagden uit het toestel en sloegen ze op de vlucht.

Mike G. werd een dag later gearresteerd in de buurt van Brussel. Niet veel later werden ook Dennis L. en Yenthe P. van hun vrijheid beroofd in Limburg.

LEES OOK. Drie arrestaties na helikopterkaping, hoofdverdachte had een plan: “Ik wou mijn vrouw bevrijden uit de gevangenis”

Echtgenoot vermoord

De echtgenote van Mike G, Kristel A, zit in de cel sinds 2018. Samen met een ex, niet Mike G. vermoordde ze haar toenmalige echtgenoot in Aarschot. De man werd met messteken omgebracht. Zowel Kristel A. als de mededader zouden het slachtoffer meerdere messteken toegediend hebben. Ze is onlangs doorverwezen naar assisen waar ze dertig jaar cel riskeert.