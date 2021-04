Dierenartsen beschuldigd: spoten vaccin tegen darmklachten bij honden in als coronavaccin bij mensen

Het Chileense gerecht heeft een onderzoek geopend tegen twee dierenartsen die zeker 75 personen hebben ingeënt met vaccins tegen het canine coronavirus, een virus dat darminfecties bij honden veroorzaakt. Dat melden officiële bronnen dinsdag. De vaccins zouden toegediend zijn in de maanden voor het toekomen van de vaccins die ontwikkeld zijn voor mensen.

De twee dierenartsen zouden de vaccins toegediend hebben aan 75 inwoners van de stad Calama, in het noorden van Chili. Het canine coronavirus (CCoV) is niet hetzelfde als SARS-CoV-2, het coronavirus dat verantwoordelijk is voor de huidige pandemie.

De gezondheidsdiensten ontdekten de feiten toen ze in september een bezoek brachten aan een dierenkliniek in Calama. Ze zagen hoe de medewerkers aan het werk waren zonder mondmasker. Toen die daarover vragen kregen, antwoordden ze dat ze ingeënt waren door een lokale dierenarts.

“Zeer gevaarlijk”

“Het is zeer gevaarlijk”, zegt Rossana Diaz, de ministeriële secretaris voor de regio Antofagasta, aan tv-zender 24horas. “Studies wijzen uit dat de effecten bij de mensen lokaal kunnen zijn, zoals irritatie... maar ook systemisch.”

De overheidsdienst voor volksgezondheid zegt dat zeker 75 personen, onder wie gezondheidspersoneel en minderjarigen, het vaccin voor honden hebben gekregen. Tot nu toe heeft Chili al aan zeker 7,7 miljoen personen een vaccin toegediend tegen SARS-CoV-2, op een doelpopulatie van 15,2 miljoen. Het doet niet alleen beroep op vaccins van Westerse producenten, zoals Pfizer-BioNTech, AstraZeneca en Johnson Johnson, maar ook op het Chinese vaccin Sinova. Het land telde telde al 1,13 miljoen besmettingen en 25.000 doden.