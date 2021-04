Pro League dringt aan bij Overlegcomité op “gecontroleerde ontknoping” competitie, mét publiek in stadions tijdens matchen

Brugge - Fans die bussen verwelkomen voor de wedstrijd, of euforische taferelen na een belangrijke gewonnen match: we zagen ze al opduiken. De Pro League wil absoluut spontane feestjes vermijden na een titelmatch of het behalen van een Europees ticket, en ijvert daarom nogmaals voor supporters toe te laten in de stadions. “Want we weten wat er zal komen. Dan doen we heter beter gecontroleerd”, aldus woordvoerder Stijn Van Bever.

De Pro League schreef ondertussen alle bevoegde instanties nogmaals aan. Voor de ontknoping van de competitie in de Champions’ Play-off, bijvoorbeeld. Want als (hoogstwaarschijnlijk) Club Brugge daar straks kampioen speelt, of Anderlecht na een snertseizoen alsnog de tweede plaats pakt, zullen er sowieso spontane samenscholingen en feestjes opduiken. Iets wat in de staart van de coronacrisis nog steeds te vermijden is.

Naar voorbeeld van Nederland

Daarom hoopt de Pro League om opnieuw supporters te ontvangen, desnoods volgens de protocollen die tijdens het begin van het seizoen gebruikt werden, met een bezetting van 30 procent. “Het is niet enkel de harde kern die zal willen komen, ook gezinnen met kinderen willen terug bij hun favoriete ploeg zijn”, zegt woordvoerder Stijn Van Bever. “Voetbal maakt emoties los: we zien nu al dat bussen ontvangen worden langs de baan. Als de titel straks beslist wordt, weten we wat ons te wachten staat. Daarom doen we dat beter gecontroleerd.”

Omdat er vrijdag een Overlegcomité plaatsvindt, hoopt de organisator van onze competitie tegen dan op een antwoord. Opvallend: de Pro League houdt de piste van een testevent zelf nog open. Een voetbalwedstrijd zou dan, naar het voorbeeld van Nederland, gebruikt kunnen worden als case.

“We hebben al bewezen dat onze protocollen werken. Het is belangrijk in het kader van de volksgezondheid dat er een oplossing komt wanneer de prijzen straks uitgedeeld worden. Samen met de clubs, de stewards en de ordediensten kunnen we de boel perfect in goede banen leiden. Maar als de stadions gesloten blijven, komt alles straks op de nek van de politie buiten het stadion terecht.”