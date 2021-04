Uber Eats bindt strijd aan met Just Eat Takeaway in Duitsland

Uber wil de dominante positie van maaltijdkoerierdienst Just Eat Takeaway in Duitsland doorbreken. Dat moet gebeuren via zijn bezorgdienst Uber Eats, die komende week in Duitsland wordt gelanceerd. De eerste koeriers zullen in Berlijn gaan rondrijden, schrijft de zakenkrant Financial Times.

Het betreden van de Duitse markt is de grootste uitbreiding voor het bedrijf sinds 2018. Uber is met zijn taxidiensten wel al in dertien Duitse steden actief.

Volgens Uber valt er in Duitsland nog veel te winnen met maaltijdleveringen. Zo wordt bijvoorbeeld gewezen op de hoge kosten die Just Eat Takeaway aanrekent aan restaurants.

Europa is tot nu toe een goede markt geweest voor Uber Eats, zegt de verantwoordelijke Pierre-Dimitri Gore-Coty in de krant. Hij wijst naar het groeiend marktaandeel in het Verenigd Koninkrijk en Spanje.