Woeste fans van Schalke 04 vallen spelers aan na degradatie uit Bundesliga, club veroordeelt “fysiek” geweld

Na 30 jaar is er dinsdag een einde gekomen aan het Bundesliga-verblijf van Schalke 04. En dat pikten de supporters van de Duitse traditieclub niet.

‘Die Königsblauen’ gingen op de 30ste speeldag met 1-0 onderuit tegen Arminia Bielefeld en bezegelden daarmee hun lot, wat er al een tijdje zat aan te komen. Het in financieel moeilijkheden verkerende Schalke telt amper 13 punten, de helft minder dan Keulen en Hertha Berlijn.

Hoewel de degradatie onafwendbaar werd, waren de supporters van de club uit Gelsenkirchen nog steeds bijzonder boos. Schalke was met twee bussen terug naar het eigen stadion gereden na de wedstrijd in Bielefeld. Daarbij zouden “de fysieke integriteit van medewerkers en spelers in gevaar gebracht zijn door acties van individuen”, aldus de club in een statement.

Zo’n zeshonderd fans wilden de spelers spreken en zouden hen ook meteen achtervolgd hebben toen ze uit de bus stapten. De spelers, waar Benito Raman niet bij was, moesten daardoor vluchten. Er zouden auto’s vernield zijn en trainer Dimitrios Grammozis zou een klap gekregen hebben, net als clublegende Mike Büskens. Sommige voetballers durfden niet naar huis en hebben overnacht in een hotel. Anderen kwamen pas rond 3u00 thuis. De beveiliging bestond initieel uit drie security-mensen, maar werd daarna opgedreven met agenten en honden.