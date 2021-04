“Darnella heeft de wereld veranderd”: tiener krijgt niets dan lof na veroordeling Derek Chauvin voor moord op George Floyd

Duizenden mensen brengen op sociale media hulde aan een 18-jarige Amerikaanse die een sleutelrol heeft gespeeld in de zaak rond het overlijden van George Floyd. Want als Darnella Frazier er niet was geweest op die bewuste dag, zou de politie er zomaar mee weggekomen kunnen zijn. Het verslag van de politie over de gebeurtenissen maakt alleszins geen gewag van problemen.

“Man sterft na medisch incident tijdens politie-interventie.” Dat is de titel van het politieverslag over wat zich op 25 mei 2020 in Minneapolis had afgespeeld. In het verslag lees je hoe twee agenten ter plaatse gingen en de verdachte zich verzette. “De agenten slaagden erin hem handboeien aan te doen en stelden vast dat hij in medische nood kwam. Ze hebben een ambulance gebeld en in het ziekenhuis overleed hij niet veel later. Wapens zijn niet gebruikt tijdens de interventie.”

Dat verslag deelde CNN-journalist Keith Boykin na de veroordeling van Derek Chauvin, een van de twee agenten in het verslag. “Dit gefabriceerde politieverhaal zou het officiële verhaal van de dood van George Floyd geworden zijn zonder bezorgde burgers, die de interventie van de politie hebben opgenomen.”

Lof voor tiener

Boykin heeft het dan over één iemand in het bijzonder: Darnella Frazier. Hij is niet de enige die de 18-jarige Amerikaanse woensdag met lof overlaadt. “Ze heeft de wereld veranderd”, posten duizenden mensen op Twitter. Zelf reageerde ze euforisch. “Ik ben in tranen uitgebarsten. Mijn hart heeft het laatste uur zo hard geklopt. Ik was bang, maar hij is schuldig verklaard. Het is ons gelukt, George Floyd. Gerechtigheid is geschied.”

De lofzang voor Frazier is het gevolg van haar belangrijke rol op die 25 mei 2020. Zij zag hoe Chauvin en zijn collega George Floyd probeerden in te rekenen en begon dat te filmen. Frazier legde zo op beeld vast hoe Chauvin liefst negen minuten lang met zijn knie op de hals van Floyd bleef zitten, terwijl die “I can’t breath” riep. Zij postte die video op Facebook en de beelden wierpen een heel ander licht op de zaak. Volgens Amerikaanse media zou het mogelijk nooit tot een proces gekomen zijn zonder de beelden die de toen 17-jarige Frazier gemaakt heeft.

Niet tussenbeide gekomen

Op het proces prees politiechef Medaria Arradondo tijdens zijn getuigenis dat Frazier de beelden gemaakt had. Zelf kwam de tiener ook getuigen. Ze zei zich nog steeds te beklagen dat ze niet meer had gedaan dan filmen - “Ik had moeten ingrijpen” - en vertelde over de angstaanvallen die ze sindsdien heeft.