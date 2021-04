Jeugdwerking ontslaat poetshulp na groepsverkrachting in lokaal van vzw

De lokalen in Mechelen waar de feiten hebben plaatsgevonden. Foto: Stijn Van de Sande

Mechelen - Kinder- en tienerwerking J@M in Mechelen heeft een tijdelijke poetshulp aan de deur gezet na de groepsverkrachting die plaatsvond in een van haar lokalen. Intern onderzoek heeft aangetoond dat de man degene was die de lokalen opende. Zowel de stedelijke vzw als de stad stellen zich burgerlijke partij.

LEES OOK. Tiener slachtoffer van groepsverkrachting in gebouw jeugdorganisatie in Mechelen: vier verdachten opgepakt (+)

De politie en het parket voeren een onderzoek naar de groepsverkrachting van een 17-jarig meisje in de lokalen van J@M in de Ivo Cornelisstraat. “Het parket heeft aangedrongen op terughoudendheid ter zake”, zegt de stad. Net als J@M onthoudt ze zich van commentaar over de inhoud van het gerechtelijk onderzoek.

Intern onderzoek bij de kinder- en tienerwerking toonde aan dat de lokalen met medewerking van een tijdelijke poetshulp na sluitingstijd werden misbruikt door ze oneigenlijk te betreden. De samenwerking met de betrokkene werd onmiddellijk stopgezet.

J@M en de stad zijn niet betrokken bij het onderzoek. Maar omdat de vermeende feiten in haar lokalen hebben plaatsgevonden, stellen beide organisaties zich burgerlijke partij.

“Namens het schepencollege veroordeel en verafschuw ik ten zeerste de feiten die voorwerp uitmaken van het onderzoek. Dergelijke feiten zijn onaanvaardbaar en zwaarwichtig. Ons medeleven gaat uit naar het slachtoffer en haar familie”, reageert burgemeester Alexander Vandersmissen (VLD-Groen-m+).