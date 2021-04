OPROEP. Kreeg jij nog nooit een snelheidsboete?

Zowat overal in Europa vindt er vandaag een flitsmarathon plaats. En dat is nodig, want volgens het verkeersinstituut Vias is een overdreven snelheid nog altijd de grootste doodsoorzaak op onze wegen is. Eén dodelijk ongeval op de drie is te wijten aan overdreven of onaangepaste snelheid.

Nochtans worden er heel wat boetes uitgeschreven. Vias berekende dat elke Belgische bestuurder gemiddeld om de twee jaar een snelheidsboete krijgt.