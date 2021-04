Ook sociale media steekt de draak met de Super League

Er komt al vrij snel een einde aan de Super League, de gesloten competitie die werd opgericht door de twaalf grootste clubs uit Europa. Amper 48 uur na de oprichting hebben zes clubs het al opgegeven. Vooral voetbalfans waren tegen het concept en dat was ook te zien op sociale media. Niet alleen met haat, maar ook met heel wat humor.

Sommige fans hadden het moeilijk met het feit dat hun club één van de oprichters was. Spartak Moskou was er als de kippen bij om die teleurgestelde fans een warm nest aan te bieden. Zou er ook echt iemand fan zijn geworden van Spartak Moskou?

Dear AC Milan, Arsenal , Atlético, Chelsea, Barcelona, Internazionale, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid and Tottenham fans,



If you need a new club to support, we're always here for you.



Kind regards,

FC Spartak Moscow. — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) April 18, 2021

Spartak Moskou was niet de enige club met een grappige tweet. Ajax plaatste dit net nadat het bekend werd dat sommige clubs zich zouden terugtrekken. Aan de likes en de retweets te zien vonden de mensen het wel iets hebben.

48 uur heeft de Super League bestaan. De GIF hieronder geeft je een perfecte samenvatting, meer hoeft er niet gezegd te worden over het bestaan van deze competitie.

De Super League samengevat in een gifje. pic.twitter.com/mVFlM4vJYC — Jimmy Driessen (@JimmyDriessen) April 20, 2021

De bevestiging is er, het twitter account van Spartak Moskou heeft goede humor. Het is duidelijk te zien dat ze bij de Russische club geen fan waren van de Super League.

The Super League woke up feeling dangerous ??????



0 games played ??

0 goals scored ??

0 fans in attendance ??

1bn negative tweets ?? — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) April 20, 2021

Een korte levensduur, maar daar hoor je de voetbalfans niet over klagen. Voetbalfans zijn blij dat het al gedaan is met The Super League. Ook deze post van Troll Football bevestigt dat. Het waren hoogdagen voor mememakers en mensen die van memes houden.

Het lijkt wel alsof Chelsea de Champions League heeft gewonnen. De fans van Chelsea waren door het dolle heen toen ze te horen kregen dat hun ploeg uit de Super League stapt. Of de coronaregels gerespecteerd worden is nog maar de vraag.

Briljant dit! Groot supportersfeest omdat Chelsea besluit niet mee te doen aan de Super League. RT @ESPNnl: Chelsea fans nadat ze horen dat hun club uit de Super League stapt ???? pic.twitter.com/K5oHdGfLDX — @jeffreybakker (@JeffreyBakker) April 20, 2021

Als de Super League er was gekomen dan zouden we dit soort ploegen misschien wel in de Champions League zien.

Burnley v Real Valladolid in the 2024 UEFA Champions League Final. #europeansuperleague pic.twitter.com/qkn9iMIOx4 — CES (@CoreySpanos) April 18, 2021

Zelfs de BeNe Liga werd niet gespaard. De Nederlanders maakten gisterenavond bekend dat de BeNe Liga er niet zal komen. Zij zullen de reacties op The Super League ook wel gelezen hebben.

Ik vraag me af of Verhaeghe nog altijd snel-snel de #Beneliga er wil doorduwen na dit #SuperLeague debacle. #jpl pic.twitter.com/OyjTn7de9N — Stijn Van de Sande (@stijnkvm) April 20, 2021

In het begin werd er vooral gelachen met Arsenal en Tottenham. De twee Engelse ploegen die nog nooit een Champions League hebben gewonnen en het de laatste jaren niet zo goed doen in de Premier League.

Arsenal and Tottenham scenes in European Super League be like: pic.twitter.com/aXEbiCNJV3 — Keanu Fan (@lotsofguns01) April 19, 2021

Ondanks dat UEFA de oprichters tegenhield konden zij ook rekenen op kritiek en memes. Tegen racisme doet UEFA zo goed als niks, Tegen de Super League daarentegen. Spongebob representeert UEFA in deze meme waarbij ze zwak en klein zijn tegen racisme, maar groot en sterk tegen The Super League.

If only UEFA had the same energy towards racism. pic.twitter.com/3hcm4AAPjH — Pubity Sport (@PubitySportIG) April 19, 2021

Florentino Perez was de man die het voortouw nam, de voorzitter van Real Madrid wou per se een Europese Super League. Dat leek er te komen, maar Perez zal zich nu waarschijnlijk heel eenzaam voelen. Dat illustreert ook deze bekende GIF van Pablo Escobar.

Exclusieve beelden van Florentino Perez en Real Madrid met zijn #superleague vrienden pic.twitter.com/apO9Rz0njW — Boudewijn (@boudog) April 20, 2021

Ook op Instagram gingen er memes rond. In het seizoen 2018-2019 haalde John Stones tegen Liverpool een bal van de lijn. Dat deed Boris Johnson nu ook want blijkbaar was de Britse Premier tegen de Super League.

https://www.instagram.com/p/CN5x1B6BWC0/?utm_source=ig_web_copy_link

De UEFA zou enorm veel geld verliezen mocht de Super League er zijn gekomen. Zij hebben niet alleen de fans gered, maar ook zichzelf. De fans bedanken UEFA, maar de UEFA deed dit toch eerder uit eigen belang.

https://www.instagram.com/p/CN5VSfLFfdn/?utm_source=ig_web_copy_link

Afsluiten doen we met een interessante quote van een Chelsea-fan. In de Super League zouden er elke week topaffiches zijn, maar deze fan wil dat niet. Hij zou zo graag nog eens een koude nacht in Stoke willen beleven.

https://www.instagram.com/p/CN5VSfLFfdn/?utm_source=ig_web_copy_link