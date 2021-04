Geen excuses van Juventus na fiasco Super League, een project waar het in blijft geloven: “We zijn vastberaden”

Juventus blijft overtuigd van de meerwaarde van een Super League maar lijkt tegelijkertijd te aanvaarden dat het project nu al dood en begraven is. In een verklaring op zijn website zegt de Italiaanse topclub dat er “momenteel beperkte kansen zijn dat het project wordt voltooid binnen zijn originele vorm”.

Juventus was, onder impuls van topman Andrea Agnelli, een van de drijvende krachten achter de oprichting van de Super League, een gesloten competitie met twaalf Europese grootmachten. Omdat het initiatief een storm van negatieve reacties veroorzaakte bij fans, media, bonden en andere clubs besloten de zes Engelse teams dinsdagnacht al hun kar te keren.

Na Liverpool, Chelsea, Arsenal, Tottenham, Manchester United en Manchester City kwamen woensdag ook Atletico Madrid, Internazionale en AC Milan met het bericht dat ze de handdoek gooiden. Daardoor blijven nog slechts drie van de twaalf stichtende leden van de Super League over: Juventus, FC Barcelona en Real Madrid.

Juventus zegt “zich bewust te zijn van de verklaringen van bepaalde clubs om uit het project te stappen, hoewel de noodzakelijke procedures bepaald in het engagement tussen de clubs nog niet afgerond zijn”.

Het team uit Turijn besluit zijn mededeling door te benadrukken dat de club “vastberaden blijft om op een lange termijn meerwaarde te creëren voor het Bedrijf en de hele voetbalindustrie”.

Ook AC Milan en Inter stappen eruit

AC Milan stapte als negende club officieel uit het project van de Super League. De Italianen bevestigden het nieuws woensdagmiddag op hun website.

“Wij aanvaardden de uitnodiging om deel te nemen aan het project van de Super League in de oprechte overtuiging om de best mogelijke Europese voetbalcompetitie aan de fans te schenken en in het beste belang van de club en onze eigen fans”, stelt het team van Alexis Saelemaekers en topspits Zlatan Ibrahimovic. “Verandering is niet altijd gemakkelijk, maar evolutie is noodzakelijk om vooruit te gaan, en de structuren van het Europese voetbal zijn de voorbije decennia geëvolueerd en veranderd.”

“Niettemin hebben de fans wereldwijd hun stem laten horen en hun bezorgdheid geuit over de Super League, en AC Milan moet luisteren naar zij die van deze prachtige sport houden. We blijven hard werken om een duurzaam model voor het voetbal uit te bouwen”, besluit de club.

Ook Inter, het team van Romelu Lukaku, pakte uit met een persbericht op de teamwebsite. “We willen de fans altijd de beste voetbalervaring geven; innovatie en inclusie horen sinds de oprichting tot ons DNA. Ons engagement met alle belanghebbende partijen om de voetbalindustrie te verbeteren zal nooit veranderen”, klinkt het. “Inter gelooft dat voetbal, zoals elke sector of activiteit, erbij gebaad is constant zijn competities te verbeteren, om fans van alle leeftijden over de hele wereld te blijven prikkelen, binnen een kader van financiële stabiliteit. Binnen deze visie kijken we ernaar uit te blijven samenwerken met de instellingen en aandeelhouders voor de toekomst van de sport waar we allemaal van houden.”