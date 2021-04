Operatie Nachtwacht verlengd tot midden juni

Antwerpen - Het Antwerpse stadsbestuur heeft ‘Operatie Nachtwacht’, de grootschalige politieactie tegen de golf van geweldsdelicten binnen het drugsmilieu, opnieuw met twee maanden verlengd. De actie zal nu nog zeker tot midden juni duren.

Operatie Nachtwacht ging in september vorig jaar van start en omvat onder meer extra patrouilles en systematische identiteitscontroles in verschillende buurten. Dat leidde tijdens de eerste zes maanden al tot het controleren van meer dan 10.000 personen en nog eens minstens even veel voertuigen. De politie pakte van september tot begin maart al 187 personen op en trof 223 personen aan die opgespoord werden. Er werden ook aanzienlijke hoeveelheden wapens, drugs en voertuigen in beslag genomen.

Het is niet de eerste keer dat de actie met een beperkte periode wordt verlengd. Dat het niet meteen voor een langere periode gebeurt, is volgens het kabinet van De Wever omdat het om een “hoogst uitzonderlijke maatregel” gaat, waar je “gericht mee moet omgaan”.