Vlaams Parlement buigt zich maandag over kwestie El Kaouakibi

Het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement buigt zich op maandag 26 april over de situatie rond parlementslid Sihame El Kaouakibi.

El Kaouakibi zit al weken in een storm over mogelijke subsidiefraude met haar vzw Let’s Go Urban en andere vzw’s. El Kaouakibi stapte onlangs uit Open Vld en zetelt sindsdien als onafhankelijke. Ze is intussen wel al maanden afwezig in het parlement. Ze heeft daarvoor ook een ziektebriefje ingediend. Dat ze intussen haar volledige parlementaire wedde behoudt, stuit critici tegen de borst.

“Dat is schaamteloos en totaal onaanvaardbaar”, zo zei Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens woensdag bij de start van de plenaire vergadering in het Vlaamse halfrond. “El Kaouakibi is overal actief, behalve hier. Wie in de privé lang afwezig is, krijgt een controle-arts aan de deur”, aldus Janssens. Hij stelt voor om ook een controle-arts naar El Kaouakibi te sturen en om ook de regels van het parlement aan te passen. “Dit is een niet te verantwoorden situatie”, aldus Janssens.

Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans antwoordde dat de kwestie volgende maandag (26 april) wordt aangekaart op het Uitgebreid Bureau van het Vlaams Parlement.