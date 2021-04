Topspits Robert Lewandowski hervat groepstraining bij Bayern München

Robert Lewandowski staat voor een comeback bij Bayern München. De FIFA-speler van het Jaar werkte woensdag voor het eerst sinds zijn knieblessure een deel van de groepstraining af, zo bevestigde de Rekordmeister.

De 32-jarige Lewandowski blesseerde zich eind maart bij de Poolse nationale ploeg in de met 3-0 gewonnen WK-kwalificatiewedstrijd tegen Andorra. De ligamenten van zijn rechterknie werden toen geraakt.

De aanvaller hoopt zaterdag te hervatten in het competitieduel tegen Mainz. Hij wil er zijn jacht op het doelpuntenrecord van Gerd Müller verderzetten. Die maakte 40 competitiegoals in een seizoen. Lewandowski heeft nog vier wedstrijden om zijn doelpuntentotaal van 35 op te krikken. Die scoorde hij in slechts 25 matchen.