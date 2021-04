Meer dan 200 criminelen gearresteerd bij grootschalige Europese politieactie, ook in ons land

Politieagenten in heel Europa hebben vorige week 228 personen gearresteerd tijdens een internationale actie gericht op dievenbendes. Ook België werkte succesvol mee aan de actie, die gecoördineerd werd door Nederland.

Tussen 13 en 16 april controleerden agenten in 17 verschillende Europese landen maar liefst 70.000 personen en 67.000 voertuigen. In totaal werden 228 personen opgepakt. De politie nam ook 88 voertuigen, gestolen goederen, illegale substanties en grote sommen cash geld in beslag.

Een controle door de Belgische autoriteiten van een voertuig op een parkeerplaats leidde tot de ontdekking en inbeslagname van 380 kilogram koper, dat verborgen was in een nabijgelegen bos.

De zogenaamde “Operatie Trivium” is opgericht in 2013 en richt zich op een gecoördineerde aanpak om criminaliteit te bestrijden. De operatie richt zich voornamelijk op criminele netwerken die de wegeninfrastructuur van de Europese Unie gebruiken om misdrijven te plegen over de verschillende landsgrenzen. De gezamenlijke actie van de 17 landen had als doel om criminelen die onder de radar bleven, op te sporen.