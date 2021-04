Minister Dalle trapt Buitenspeeldag af

Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V) heeft woensdagmiddag de Buitenspeeldag afgetrapt in de Vlaams-Brabantse gemeente Kortenberg. Dalle ging er op schattenjacht met enkele kleuters en lagereschoolkinderen.

Het is dit jaar de veertiende editie van de Buitenspeeldag, vorig jaar gooide de coronapandemie roet in het eten. 204 Vlaamse en Brusselse steden en gemeenten nemen deel. De campagne wil de aandacht vestigen op het belang van buiten spelen.

“Het recente Buitenspeel-onderzoek van Kind Samenleving toont aan dat het aantal buitenspelende kinderen de laatste tien jaar met 37 procent is afgenomen”, zegt Dalle. “Dat heeft verschillende redenen. Het heeft onder meer te maken met het toenemende aantal kinderen dat met tablets speelt of televisie kijkt, maar ook met de inrichting van de publieke ruimte. De publieke ruimte moet een plaats zijn waar iedereen zichzelf kan zijn en waar kinderen en jongeren zich veilig voelen. Dit bos in Kortenberg bijvoorbeeld is een schitterende locatie waar je kan wandelen, fietsen en spelen. Het is belangrijk dat lokale besturen extra investeren in dergelijke locaties, want eigenlijk zou elke dag een buitenspeeldag moeten zijn. Kinderen hebben daar nood aan.”

Om buiten spelen te promoten, hebben ook zes televisiezenders voor kinderen hun uitzendingen tussen 12 en 16 uur geschrapt..