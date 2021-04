250.000 mensen op de vlucht na staatsgreep in Myanmar

De repressie door de militaire dictatuur sinds de staatsgreep in Myanmar heeft bijna 250.000 mensen op de vlucht gedreven. Dat staat in het onderzoek van de speciale rapporteur van de Verenigde Naties, Tom Andrews.

Minstens 738 mensen zijn gedood en 3.300 anderen door het leger gearresteerd bij de onderdrukking van de betogingen tegen de afzetting van de regering van Aung San Suu Kyi op 1 februari.

“Ontzet te vernemen dat volgens bronnen een kwart miljoen Myanmarezen ontheemd zijn door de aanvallen van de junta”, schreef Andrew woensdag op Twitter. “De wereld moet meteen handelen om deze humanitaire ramp aan te pakken.”

Voor zaterdag is in Jakarta een topbijeenkomst van de ASEAN (Association of Southeast Asian Nations) gepland over de toestand in Myanmar na de staatsgreep. De Thaise minister van Buitenlandse Zaken kondigde vorige week aan dat de leider van de junta, generaal Min Aung Hlaing, zou deelnemen aan de top, wat voor consternatie zorgde bij mensenrechtenorganisaties.