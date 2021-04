Europa akkoord om 55 procent minder broeikasgassen uit te stoten tegen 2030

Het Europees parlement heeft een akkoord bereikt om tegen 2030 de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55 procent te verminderen. Hoewel ze op meer ambitie hadden gemikt, spreekt Europa van “een historische dag”. Groen reageert teleurgesteld.

De partijleden van Groen wijzen erop dat volgens studies de uitstoot eigenlijk met 65 procent beperkt moet worden om de temperatuurstijging onder 1,5 graden te houden. “In een pandemie luisteren we naar onze wetenschappers, maar bij de ontwrichting van het klimaat doen we dat niet”, zegt Europarlementslid Sara Matthieu (Groen). “Deze klimaatwet volstaat niet om het klimaatakkoord van Parijs te realiseren.”

Het Europees Parlement verdedigde een broeikasvermindering van 60 procent, maar door de tegenstand van sommige lidstaten moesten ze de nacht door onderhandelen. Het heeft veel moeite gekost om landen als Polen te overtuigen een broeikasvermindering van 55 procent te aanvaarden.

Toch maken de hoofdonderhandelaars van het parlement, de Franse liberaal Pascal Canfin en de Zweedse sociaaldemocrate Jytte Guteland, zich sterk dat de uitstoot uiteindelijk met bijna 57 procent zal worden ingedijkt omdat de Europese Commissie zich nog moet buigen over uitstootverwijdering en ‘koolstofputten’ in juni.

De groenen zijn er, daarentegen, minder van overtuigd. Zij denken dat stellen de broeikasvermindering slechts 52,8 procent zal bedragen wanneer de “boekhoudkundige trucjes” buiten beschouwing worden gelaten.

In het akkoord wordt rekening gehouden met de compensatiemaatregelen om de uitstoot te beperken. Daarvoor valt men onder andere terug op herbebossing of de vergroening van de landbouw in het landschap. Toch denken critici dat die ‘koolstofputten’ een ontsnappingsroute zal worden om minder te moeten besparen in andere sectoren zoals energie of transport.

Toch blijven Canfin en Guteland ervan overtuigd dat het om een historische “gamechanger” zou gaan. Het pad naar klimaatneutraliteit in Europa tegen 2050 is door het compromis voor het eerst wettelijk verankert. Het is nu ook duidelijk dat Europa in de tweede helft van de eeuw zeker negatieve emissies moet bereiken. Bovendien zou het compromis genoeg garanties bevatten om te verzekeren dat de EU haar engagementen wel degelijk zal waarmaken.

De Commissie zal binnen de zes maanden na de eerste evaluatie van Parijs in 2023 een tussentijdse doelstelling voor 2040 op tafel moeten leggen. Dan zal die een strikt koolstofbudget moeten voorleggen voor de periode na 2030.

Tenslotte wordt een onafhankelijke raad opgericht waarin vijftien wetenschappers het hele proces gaan opvolgen. “Het Europese klimaatbeleid wordt gestoeld op wetenschappelijk onderzoek. Als daaruit blijkt dat de geleverde inspanningen onvoldoende zijn, zal het beleid moeten worden bijgesteld”, zegt Kathleen Van Brempt (Vooruit).

Het compromis is nu rond maar moet wel nog bekrachtigd worden door de lidstaten en het voltallige Europees Parlement. De liberalen, sociaaldemocraten en de christendemocratische EVP, de grootste fractie in het halfrond, hebben intussen al positief gereageerd op de uitkomst.

Johan Van Overtveldt (N-VA) blijft dan weer ernstige vragen hebben bij de haalbaarheid van de doelstellingen. Hij haalde aan dat er geen enkele schatting bestaat van de impact op lidstaten en deelstaten. “We varen blind”, tweette hij.