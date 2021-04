Amerikaans president Biden organiseert virtuele klimaattop met veertig wereldleiders

Donderdag trapt Amerikaans president Joe Biden een tweedaagse digitale klimaattop op gang. Veertig wereldleiders, onder wie Chinees president Xi Jinping en zijn Russische evenknie Vladimir Poetin, zullen er ideeën uitwisselen over hoe de wereld op koers moet blijven om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. De top zal als voorbereiding voor de klimaatconferentie in Glasgow dienen.

Nadat Donald Trump vier jaar geleden de Verenigde Staten had teruggetrokken uit het Klimaatakkoord van Parijs, wil Biden met de top benadrukken dat de VS opnieuw het voortouw wil nemen in de strijd tegen de klimaatopwarming. Daarom verzamelt hij donderdag en vrijdag veertig wereldleiders virtueel rond de tafel. Naast Poetin en Xi, zullen ook onder meer Duits bondskanselier Angela Merkel, Europees Comissievoorzitter Ursula Von der Leyen en Braziliaans president Jair Bolsonaro aanwezig zijn.

Er wordt verwacht dat Biden nieuwe verscherpte maatregelen zal aankondigen, waaronder een vermindering van de broeikasgassen met vijftig procent tegen 2030 ten opzichte van het uitstootniveau van 2005. Dat is twee keer minder uitstootgassen dan het eerdere doel onder voormalig Amerikaans president Barack Obama. Ook de Britse premier Boris Johnson wil verscherpte doelstellingen toevoegen aan het klimaatakkoord. Hij zou de uitstoot tegen 2035 met 78 procent willen drukken ten opzichte van het niveau in 1990. Woensdag bereikten het Europees Parlement en de Europese Raad op hun beurt al een akkoord om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55 procent te doen dalen in vergelijking met 1990.

Ook zal Bidens klimaattop kijken naar onderwerpen als technologische innovatie, jobcreatie en hoe er voor de ingrijpende maatregelen in de strijd tegen de klimaatopwarming betaald moet worden.

Het is vooral uitkijken hoe landen als China en Rusland zullen reageren op de aangescherpte doelstellingen. Vorig week trok Bidens klimaatgezant John Kerry naar Peking waarna beide landen verder wilden praten over “concrete maatregelen” om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te bereiken. Daarin werd afgesproken om de klimaatopwarming te beperken tot ver onder de 2 graden Celsius. Concreet willen ze mikken op een maximale opwarming van 1,5 graden.

De klimaattop wordt gezien als een belangrijke voorbereidende stap voor de klimaatconferentie COP26 die in november in Glasgow van start gaat.