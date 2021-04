Al meer dan 4.000 snelheidsovertreders betrapt aan ‘dodelijke’ wegenwerken op E313

Een mobiele flitspaal die door de federale wegpolitie werd geplaatst aan de wegenwerken op de E313 in Westerlo, nadat daar de voorbije weken verschillende zware ongevallen zijn gebeurd, heeft op drie dagen tijd al 4.182 bestuurders betrapt die de maximumsnelheid van 70 km/u in de werfzone niet respecteerden. Voor 184 van die bestuurders zal de overtreding leiden tot een intrekking van het rijbewijs. Eén bestuurder werd zelfs betrapt aan een snelheid van 184 km/u.

“Deze cijfers zijn verbijsterend, ja zelfs ronduit hallucinant”, reageert Antwerps gouverneur Cathy Berx op het enorme aantal vastgestelde snelheidsovertredingen. “Waakzaamheid in het verkeer in het algemeen en in de buurt van wegenwerken in het bijzonder, zijn te allen tijde een absolute noodzaak. Niet enkel voor de veiligheid van de wegenwerkers, maar voor de veiligheid van elke weggebruiker. Dat er in deze omgeving de voorbije weken al enkele zware ongevallen gebeurden waarbij helaas ook enkele dodelijke slachtoffers te betreuren waren, zouden de alertheid, verantwoordelijkheid en voorzichtigheid van de bestuurders net moeten verhogen en versterken.”

Twee dodelijke ongevallen

In de periode van 14 maart tot 20 april gebeurden er negen verkeersongevallen op de E313 richting Antwerpen in de werfzone ter hoogte van Westerlo of in de aanloop daarvan ter hoogte van Geel of Laakdal. Twee daarvan kenden een dodelijke afloop. Richting Hasselt gebeurden er drie ongevallen. “Ondanks de vele aanwezige signalisatie in de omgeving, deed het merendeel van de ongevallen zich voor in de staart van de file”, stelt de federale politie.

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) liet na de dodelijke ongevallen al weten dat er nog extra signalisatie zou komen. De federale politie zet dan weer extra in op controles rond de tijdelijke maximumsnelheid en afleidingen achter het stuur zoals gsm-gebruik. Beide fenomenen kunnen immers tot ongevallen leiden, klinkt het.