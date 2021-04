Publiekslieveling Denis Prychynenko verlaat Beerschot

Denis Prychynenko (29) zal volgend seizoen niet meer voor Beerschot voetballen. De Duitse Oekraïner ziet zijn contract eind juni aflopen en heeft te horen gekregen dat hij geen nieuw contract krijgt. De centrale verdediger is na Tom Pietermaat de op een na langst dienende speler bij de Kielse ratten.

Denis Prychyhenko streek in de zomer van 2016 neer bij Beerschot, toen de club nog uitkwam in Eerste amateurklasse, nu Eerste Nationale. Hij bouwde dus mee aan de weg naar de hoogste afdeling, waar hij uiteindelijk zestien keer in actie kwam. Elf keer als titularis.

De 29-jarige verdediger staat bekend om zijn beenharde stijl en winnaarsmentaliteit, waardoor hij ook bij het publiek erg in de smaak viel. Bovendien is hij van de huidige kern al het langst in dienst van de club. Alleen Tom Pietermaat speelt al langer in het paars. Prychynenko verdedigde bij 143 officiële gelegenheden de clubkleuren. Beerschot wil hem nog op gepaste manier bedanken voor zijn verdiensten voor de club.