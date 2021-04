Advocaat van Duits ex-international Christoph Metzelder spreekt in aanloop naar proces rond kinderporno: “Hij erkent fout”

Voormalig Duits voetbalinternational Christoph Metzelder staat op 29 april terecht in Düsseldorf voor bezit en verspreiding van kinderpornografische beelden. Zijn advocaat bevestigde woensdag bij de televisiezender RTL dat “hij zich realiseert dat hij zijn verantwoordelijkheden onder ogen moet zien”.

“Hij beseft dat hij een grote fout begaan heeft. Hij is geschokt door zichzelf, dat hij dergelijk dubbel leven geleid heeft.” Ulrich Sommer benadrukte ook nog eens dat zijn cliënt “absoluut geen pedofiel is”.

Metzelder wordt vervolgd omdat hij via e-mail foto’s van kinderpornografische aard heeft gedeeld met zijn ex-partner, die hem uiteindelijk aangaf. “Maar de mogelijke strafmaat voor het bezit van zo’n foto’s ligt beduidend lager dan bij direct seksueel misbruik”, beargumenteerde Sommer, die verder meegaf dat Metzelder momenteel therapie volgt.

Trainerscursus

De voormalig verdediger van de Mannschaft, 40 jaar oud, doorliep op het moment dat het onderzoek geopend werd in september 2019 een trainerscursus bij de Duitse voetbalbond (DFB). De Duitse openbare omroep ARD, waarvoor hij toen werkzaam was als adviseur, besliste met onmiddellijke ingang hun samenwerking te schorsen zolang het onderzoek loopt.

Metzelder werd met Duitsland vicewereldkampioen in 2002 en verzamelde in totaal 47 selecties voor de nationale ploeg tussen 2001 en 2008. Het grootste deel van zijn carrière stond hij onder contract in eigen land bij Dortmund (2000-2007) en Schalke (2010-2013). Tussendoor speelde hij voor Real Madrid.

Sinds zijn voetbalpensioen in 2013 runde hij een reclamebureau en had hij zijn eigen “Christoph Metzelder Foundation”, die projecten voor kinderen en jongeren ondersteunt. Daarnaast had hij ook de U19 van TuS Haltern in Noordrijn-Westfalen onder zijn hoede.