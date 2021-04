LIVE. Zaak Sihame El Kaouakibi: Johan Vande Lanotte stelt zijn rapport voor

Johan Vande Lanotte, die in de zaak rond voormalig Open VLD-politica Sihame El Kaouakibi een tegenrapport samenstelt, zal dat vandaag voorstellen. El Kaouakibi verzet zich tegen de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder bij haar jongerenproject Let’s Go Urban. Die zaak kwam dinsdag voor de ondernemingsrechtbank in Tongeren.