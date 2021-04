KV Mechelen gaat voor kapitaalsverhoging van 5 tot 10 miljoen

KV Mechelen wil verder groeien en gaat daarom voor een kapitaalsverhoging van 5 tot 10 miljoen euro. “Het bestuur heeft het licht op groen gezet om verschillende pistes te onderzoeken. Een mogelijke piste is om via een kapitaalsverhoging met uitgifte van nieuwe aandelen investeerders aan te trekken”, meldde de eersteklasser woensdag.

Door nieuwe aandelen uit te geven wil KV Mechelen ook een einde maken aan een precaire situatie met hoofdaandeelhouder Dieter Penninckx. De voormalige voorzitter werd eind februari uit het bestuur gezet, nadat hij in het gerechtelijk onderzoek rond modebedrijf FNG verdacht werd van fraude.

“Het eerste doel is om de club een betere basis te geven en verder te laten groeien. Maar dit is ook een elegante en constructieve oplossing voor het bestaande aandeelhoudersschap”, klinkt het op de clubwebsite. “Door uitgifte van nieuwe aandelen kan ervoor gezorgd worden dat geen enkele aandeelhouder meer dan 49 procent van de aandelen in handen heeft.”

De club deelde woensdag ook nog mee dat er dinsdag vier nieuwe namen in het bestuur werden opgenomen. Het gaat om Wouter Baeckens, Christophe Dubuisson, Robin Ska en Karel Luyckx.

Mechelen beëindigde het reguliere seizoen op de achtste plaats en speelt met Oostende, Standard en AA Gent de Conference League play-offs.

ofd...]

## Related link(s) [Jupiler Pro League - Link naar website KV ...]

View full context on [BelgaBox]

(belga)