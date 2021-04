Vlaamse regering verdedigt plan evenementensector op volgend Overlegcomité

Brussel - De Vlaamse regering zal vrijdag op het Overlegcomité de matrix en het stappenplan van de heropstart van de evenementensector op tafel leggen en verdedigen. Dat heeft Vlaams minister-president en minister van Cultuur Jan Jambon woensdag in het Vlaams Parlement gezegd. Jambon rekent daarbij ook op de steun van Groen, Vooruit en Open Vld, partijen die in de federale regering zitten. “Ik hoop dat ik op het einde van de vergadering niet alleen sta”, aldus Jambon.

In aanloop naar het Overlegcomité van vrijdag, dat grotendeels over de cultuur- en de evenementensector zal gaan, legde de sector zelf een plan voor de stapsgewijze heropening van de sector op tafel. Het plan bestaat uit verschillende fases en is gekoppeld aan drie cijfers: de bezetting op intensieve zorg, de daling van het aantal ziekenhuisopnames en de vaccinatiegraad.

Intussen ligt er ook een kader op tafel voor de organisatie van een dertigtal testevenementen in mei en juni. Daar zal het Overlegcomité zich vrijdag ook over buigen.

Voor de verdediging van het stappenplan en de matrix van de evenementensector, Jambon kijkt daarbij wel expliciet in de richting van Groen, Vooruit en Open Vld. “Mag ik noteren dat jullie vrijdag mee de matrix van de eventsector goedkeuren? Wij leggen die op tafel. Ik sta daar 100 procent achter. We zijn hier bondgenoten en ik ga vrijdag kijken hoe dit bondgenootschap zich gaat afwikkelen. Mijn ervaringen in de vorige overlegcomités waren niet zeer positief”, aldus Jambon.