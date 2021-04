Ryanair lanceert deze zomer nieuwe vluchten van Charleroi naar Griekenland en Kroatië

Charleroi - Ryanair zal deze zomer vanuit Charleroi naar nieuwe bestemmingen in Griekenland en Kroatië vliegen. Dat heeft de Ierse luchtvaartmaatschappij woensdag bekendgemaakt.

Ryanair start op Charleroi vier nieuwe verbindingen: naar de Griekse bestemmingen Heraklion (2 keer per week), Zakynthos (1 keer per week) en Santorini (2 keer per week), en naar Zagreb in Kroatië (2 keer per week).

Verder kondigt de maatschappij aan dat ze vaker zal vliegen naar Chania en Rhodos.

De CEO van Brussels South Charleroi Airport noemt de aankondiging “erg goed nieuws” voor de luchthaven. Ryanair is veruit de belangrijkste klant van de regionale luchthaven.