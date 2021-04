Voorzitter van Juventus acht Boris Johnson verantwoordelijk voor terugtrekking Engelse clubs uit Super League

Andrea Agnelli is ervan overtuigd dat de interventie van de Britse regering, waarbij eerste minister Boris Johnson dreigde met wetgeving om de splitsing in het Europese voetbal tegen te gaan, de Engelse clubs tot terugtrekking uit de Super League gedreven heeft. Dat verklaarde de sterke man van Juventus en een van de grote bezielers van het project woensdag aan Reuters.

“Er wordt gespeculeerd dat als de zes betrokken teams effectief hadden doorgezet en bijgevolg de Premier League daarmee zouden bedreigen, de politiek dat zou zien als een aanslag op de Brexit en hun politieke project”, legde Agnelli uit.

In de nasleep van de aankondiging van de Super League door twaalf grote Europese clubs, waaronder zes Engelse, bevestigde Boris Johnson dinsdag dat zijn regering “zich niet onbetuigd zou laten in de creatie van een gesloten competitie door enkele clubeigenaars”, dat “geen enkele maatregel gespaard zou worden” en dat “de regering alle mogelijkheden, inclusief de optie van wetgeving, zou onderzoeken om zekerheid te verwerven dat het voorstel opgegeven zou worden”.

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United en Tottenham trokken zich dinsdagnacht allemaal terug uit het project en op woensdag volgden Alético Madrid, AC Milan en Inter Milaan. Juventus kwam met de reactie dat het “momenteel heel onwaarschijnlijk is dat het project in de oorspronkelijk ontworpen vorm erdoor zal komen”.

“Mooi, maar niet meer operationeel”

“Ik denk niet dat het project nog operationeel is”, vertrouwde Agnelli Reuters toe. Nog steeds “overtuigd van de schoonheid van het project, die de beste competitie ter wereld zou creëren”, gaf hij toe dat andere teams in de rij stonden om de Super League te vervoegen, nog voor de exit van de Engelsen. “Ik ben gecontacteerd door enkele clubs die me vroegen of ze ook deel mogen uitmaken van het project”, deed hij uit de doeken, zonder naam en aantal te noemen.

Op de vraag over eventuele spijt over het tot stand komen van het project, zwaar bekritiseerd door zijn voormalig bondgenoot en UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin, verwees Agnelli naar de aard van de voetbalbusiness. “Als je me andere methodes geeft om dergelijke projecten op te zetten... Als je toestemming moet vragen aan anderen, denk ik niet dat zo’n project als dit gerealiseerd zou kunnen worden.”