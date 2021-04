Mensen die besmet zijn met corona kunnen zwaar ziek worden, waardoor ze in isolatie worden geplaatst in ziekenhuizen. Maar het gebrek aan menselijk contact eist ook z’n tol voor de eenzame patiënten. Daar hebben twee Braziliaanse verpleegkundigen iets op gevonden: Hands of love. Ze bootsen menselijk contact na door een latex handschoenen met warm water te vullen en op of onder de hand van de zieke te hangen. “De patiënt voelt zich zo getroost, alsof iemand zijn hand zou vasthouden”, klinkt het.