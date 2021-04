Marco Kana over Anderlecht-documentaire ‘Mauve’: “In het begin heel veel moeite met al die camera’s”

Donderdag begint op Play Sports de documentairereeks ‘Mauve’, een blik achter de schermen bij Anderlecht tijdens het huidige seizoen. Jeugdproduct Marco Kana (18) speelt een behoorlijk prominente rol. “Op een bepaald moment geraak je gewend aan die camera’s, maar in het begin had ik het gevoel dat ik dingen moest verzwijgen”, zegt de jonge Brusselaar.

Als Marco Kana straks om een of andere reden toch niet slaagt als voetballer, kan hij nog altijd een grote politieke carrière ambiëren. In ‘Mauve’ zien we hem een bevlogen speech geven, Barack Obama-gewijs. “Dat was bij het afsluiten van mijn middelbare schoolcarrière”, lacht hij. ”Het is mij gevraagd en ik vond het heel leuk om te doen.”

Iets minder leuk om te doen: een jaar lang intensief gevolgd worden door een cameraploeg. “Eerlijk gezegd vind ik camera‘s niet leuk”, geeft Kana toe. ”Zeker niet als ze ook filmen in mijn privéleven. Maar mijn ouders vonden het wel leuk. Ze zijn er trots op dat ze onze familie uitgekozen hebben om te komen filmen.”

Het Neerpede-product ondervond wat moeite om zich een houding aan te meten tegenover de cameraploeg. “Ze hebben ons voor aanvang wel uitleg gegeven over hoe daarmee om te gaan, maar de eerste weken had ik het toch heel moeilijk”, klinkt het. ”Ik had het gevoel dat ik dingen moest verzwijgen, maar uiteindelijk geraak je wel gewend aan de camera‘s. Ik bleef ze wel zien, het is niet dat ik ze op den duur niet meer opmerkte, maar uiteindelijk ga je je toch steeds normaler gedragen.”

Grote zorgen om hoe hij overkomt op tv, maakt Kana zich niet. Al heeft hij de eerste aflevering, die al beschikbaar is voor de betrokkenen en de pers, nog niet bekeken. “Ik heb nog niets gezien. Ik wil morgenavond in de zetel kijken met de hele familie. Niets verklappen hé. Geen spoilers aub. Ik ben wel altijd open en eerlijk, dus misschien vallen er wel eens zwaarder woorden bij mij en wordt het even gênant om naar te kijken. Er is héél veel gefilmd, ook op slechte momenten.”

Toegepaste Economische Wetenschappen

Als welbespraakt en perfect tweetalig jeugdproduct is Kana een voorbeeldfiguur. Het is ook de reden waarom hij is uitgekozen als een van de personages voor de reeks. “Wij, de jongeren in de A-kern, voelen ons de ambassadeurs van de club. Het is een rol die we met plezier opnemen”, zegt hij. Kana combineert het voetbal bovendien nog eens met een Bachelor in de Toegepaste Economische Wetenschappen. Ook zijn coach Vincent Kompany volgde een economische opleiding. ”We discussiëren vooral over voetbal, maar het kan ook al eens over economie gaan met Vinnie”, aldus Kana.

Afsluitend had Kana het ook even over zijn sportieve situatie. Na een sterk debuutjaar vorig seizoen, kwam hij de afgelopen maanden weinig in actie. “Het is een leerjaar. Vorig seizoen is alles heel snel gegaan, nu heb ik meer tijd om dingen bij te leren. Pas op, makkelijk is het niet om niet mee te doen, maar ik ben dat gaan relativeren en ben op mijn groeiproces gaan focussen. Ik ben ondertussen ook letterlijk nog gegroeid: van 1m78 naar 1m82”, besluit Kana.

‘Mauve’ is te zien vanaf donderdag 22 april op Play Sports Open, gratis voor alle Telenet-klanten op kanaal 11.