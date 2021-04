Standard roept supporters op niet samen te komen voor bekerfinale

Standard roept zijn supporters op niet samen te troepen voor de finale van de Beker van België, komende zondag (20u45) in het Brusselse Koning Boudewijnstadion tegen Racing Genk. “Spijtig genoeg blijft de gezondheidssituatie zeer ernstig en is er geen enkele speelruimte voor onze club omtrent de strikte regels die opgelegd zijn door de overheid”, zo klinkt het woensdag op de clubwebsite.

“Beste supporters. We zijn op enkele dagen van onze Croky Cup-finale tegen KRC Genk in Brussel. De passie, fierheid en vurigheid van onze supporters zullen enorm gemist worden door de ploeg. Spijtig genoeg blijft de gezondheidssituatie zeer ernstig en is er geen enkele speelruimte voor onze club omtrent de strikte regels die opgelegd zijn door de overheid”, verwijzen de Rouches naar de coronacrisis.

“Nu de finale dichterbij komt, dringen we er dan ook op aan bij onze trouwe fans om niet samen te troepen en de opgelegde maatregelen om de verspreiding van het virus tegen te gaan strikt te blijven volgen. Deze situatie maakt ons uiteraard triest en is frustrerend, maar enerzijds staat de gezondheid van iedereen op het spel en anderzijds kunnen we het ons niet permitteren dat deze wedstrijd in gevaar komt, mochten er samenscholingen plaatsvinden rond het team. De gevolgen zouden dramatisch kunnen zijn. De spelers weten dat jullie, zoals altijd, achter hen staan. Ze zullen gedragen worden door uw steun, die in deze bijzondere omstandigheden geuit kan worden door de collectieve regels na te leven in het belang van het algemeen welzijn.”

Standard kan de beker voor de negende keer winnen, Genk mikt op een vijfde triomf. De finale is een heruitgave van deze uit 2018. Toen won Standard met 1-0.