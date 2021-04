Vermist Duits meisje (16) met geheugenverlies teruggevonden in Parijs

Een Duits meisje Isabella O. (16) is in Parijs teruggevonden nadat ze bijna een maand geleden als vermist is opgegeven. Hoe ze van het Duitse Celle in Parijs terecht is gekomen, weet ze niet. Ze lijdt aan geheugenverlies.

De 16-jarige Isabella O. werd op zo’n 800 kilometer van haar woonplaats Celle levend aangetroffen in Parijs. Al heeft ze geen idee wie ze is of hoe ze daar terecht is gekomen. Volgens de Britse krant Daily Mail wordt de oorzaak van haar geheugenverlies onderzocht.

De ochtend van 22 maart volgde Isabella thuis nog een online les, maar later op de dag vond haar broertje haar niet meer. Na enkele uren zoeken belden haar ouders de politie om haar als vermist op te geven. Bij haar vertrek zou Isabella haar telefoon, portemonnee en sleutels hebben meegenomen.

Foto op Facebook

De Duitse politie ging snel over tot actie en probeerde Isabella met speurhonden terug te vinden. Het spoor leidde de agenten naar een winkelcentrum, maar vanaf daar konden ze geen verdere aanwijzingen meer vinden.

Twee weken later merkte een politieagent van de Duitse stad Wiesbaden iets opmerkelijks op. De Franse politie had een foto van een ongeïdentificeerd meisje op Facebook geplaatst, die ze terug hadden gevonden in Parijs. Het meisje leek erg op de vermiste Isabella, waarna de Duitse politie contact opnam met hun Franse collega’s. En wat blijkt? Het teruggevonden meisje was inderdaad de vermiste Isabella.

Nog niet naar huis

De 16-jarige is dan wel teruggevonden, maar snel naar huis kan ze nog niet. Omdat ze aan geheugenverlies lijdt, moet men eerst onderzoeken wat de oorzaak ervan is. Haar vader vermoedt dat het geheugenverlies aan de lockdown zou liggen. De lockdown heeft immers een grote impact gehad op haar schoolwerk, waardoor hij denkt dat Isabella hier niet langer mee om kon gaan.

Onderzoek ligt stil

Hoewel de Duitse politie nog altijd niet weet hoe Isabella in Parijs is terechtgekomen, legt die het politieonderzoek voorlopig stil. “Het klinkt gek, maar we houden het hier voorlopig bij. Als Isabella zich iets kan herinneren en een mogelijke ontvoerder noemt, heropenen we de zaak weer”, zei Brigit Insinger, politiewoordvoerder van de Duitse stad Celle.