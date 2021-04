Vande Lanotte blijft Sihame El Kaouakibi verdedigen: “Opzettelijke en publieke beschadiging”

Sihame El Kaouakibi is met onvolledige informatie onterecht aan de publieke schandpaal genageld. Dat is de conclusie van het tegenrapport van advocaat Johan Vande Lanotte. Volgens hem heeft de bewindvoerder van Let’s Go Urban (LGU) in haar verslag niet gezegd dat 450.000 euro aan subsidies zijn afgewend en zijn doorgesluisd naar El Kaouakibi, terwijl dat publiekelijk wel zo wordt voorgesteld.

Sihame El Kaouakibi is volgens Johan Vande Lanotte met onvolledige informatie onterecht aan de publieke schandpaal genageld. Hij spreekt van een “opzettelijke beschadigingsactie”.

Volgens Vande Lanotte heeft voorlopig bewindvoerder Annemie Moens in haar verslag níét gezegd dat 450.000 euro aan subsidies zijn afgewend en in de broekzak van El Kaouakibi zijn verdwenen. Alleen wordt dat volgens hem nu wel publiekelijk zo voorgesteld.

“80 procent gebaseerd op speculaties”

Tijdens zijn persmoment besprak hij de negen punten die de bewindvoerder in haar rapport had aangehaald. Vande Lanotte haalt daarbij een aantal concrete betwiste geldstromen aan. Zo stelt de bewindvoerder dat er geen enkel bewijs is voor ondersteuning van A Woman’s View, een vehikel van El Kaouakibi, aan de renovatie het Urban House voor een bedrag van 102.850 euro. Maar volgens Vande Lanotte staat in het verslag van de Raad van Bestuur dat dit wel degelijk is gebeurd. Ook de begeleidende ingenieur en haar accountant bevestigen dat. De conclusie is dat AWV zelfs niet alle kosten heeft doorgerekend aan LGU.

Volgens Vande Lanotte is 80 procent van de 450.000 euro gebaseerd op speculaties. “Voor 93.000 euro is een uitgebreid forensisch onderzoek nodig.”

“Helaas is een eerlijk proces niet meer mogelijk’, stelt hij. “De betrokkene is publiek terechtgesteld en onthoofd. De rechter mag nu nog uitzoeken of dit terecht was. Dus kan ze de schade nooit meer herstellen.”

Geen bewijs dat El Kaouakibi facturen vervalst heeft

Johan Vande Lanotte kreeg een vraag voorgeschoteld over zes gemanipuleerde facturen aan de stad, die mogelijk zouden wijzen op bewuste fraude. Volgens de advocaat zegt zijn cliënte dat ze die facturen zeker zelf niet heeft gemanipuleerd. Volgens Vande Lanotte kunnen die manipulaties, waaronder een vervalst btw-nummer, door eender wie zijn gebeurd en daarom kan het niet als bewijs worden aangedragen dat El Kaouakibi zelf iets heeft vervalst. “Maar het gaat wel degelijk om ernstige feiten”, zei de advocaat.

Vande Lanotte geeft uitleg bij de 2,5 miljoen vastgoed van SEK

Verdachte geldstromen

El Kaouakibi ligt onder vuur vanwege mogelijk gesjoemel met subsidies. Begin februari werd daarom bij haar Antwerpse vzw Let’s Go Urban een voorlopig bewindvoerder aangesteld. Het gaat om de Antwerpse advocate Annemie Moens. Zij meldde al snel verdachte geldstromen naar privébedrijven van El Kaouakibi.

De politica gaf aan dat daarvoor “een volstrekt aanvaardbare verklaring” bestaat, maar de argumentatie daarvoor liet op zich wachten. Die argumentatie zou er komen in dat nieuwe tegenrapport van volgende week.

Strikt genomen is Vande Lanotte niet de raadsman van El Kaouakibi. Maar hij toonde zich bereid om de I-Force-analyse van de financiën van Let’s Go Urban van repliek te dienen. Tijdens een eerdere persconferentie maakte hij het ­onderzoeksbureau al met de grond gelijk, schoffeerde hij de raad van bestuur die maandenlang vruchteloos bij El Kaouakibi om meer transparantie vroeg en concludeerde hij dat er, op slordigheden na, niets fout gelopen was.