Vlaams Parlement wil afwezigheid door ziekte van El Kaouakibi onderzoeken

Alle partijen in het Vlaams Parlement zijn ermee akkoord om een controlearts naar Sihame El Kaouakibi te sturen, die langdurig afwezig is met een ziektebriefje tot eind mei. Alleen is dat momenteel wettelijk niet mogelijk voor een parlementslid.

Het is Vlaams Belang die de kat de bel heeft aangebonden. Bij het begin van de plenaire vergadering van Vlaams Parlement riep VB-fractieleider Chris Janssens op om een controlearts naar Sihame El Kaouakibi te sturen. Zij is nog steeds lid van het Vlaams Parlement, maar ze is al maandenlang afwezig en heeft nog een ziektebriefje tot eind mei. “Intussen is ze wel actief op sociale media en heeft ze een persconferentie gegeven (twee maanden geleden samen met Johan Vande Lanotte, red.)”, aldus Janssens. “Bij gewone mensen zou er al lang een controlearts zijn langsgegaan.”

Op dit moment is het wettelijk niet mogelijk om een controlearts te sturen. Parlementsleden zijn geen werknemers van het Parlement. In hun statuut is geen controle op ziekte voorzien – net zomin als bijvoorbeeld een werkloosheidsvergoeding.

Hervorming hele statuut?

Parlementsvoorzitter Liesbeth Homans (N-VA) zei wel dat ze maandag op de wekelijkse vergadering met de fractieleiders over El Kaouakibi zal spreken. Dat zou onder meer gaan over de herschikking van de zitjes in de commissies doordat El Kaouakibi geen lid meer is van Open VLD. Haar langdurige ziekte zal ook besproken worden.

Een rondvraag bij de parlementsfracties leert dat geen enkele partij ertegen is om een controlearts te sturen. Al is dan de vraag hoe dat wettelijk mogelijk is. Voor zowel N-VA als Vooruit en Open VLD is dit de aanleiding om het hele statuut van de parlementsleden te herbekijken. “Wij moeten als gewone werknemers worden behandeld”, aldus Vooruit-fractieleider Hannes Anaf. Ook parlementslid Stephanie D’Hose (Open VLD), die eveneens Senaatsvoorzitter is, pleitte in Villa politica voor een “grondig, rustig debat” om het hele statuut te hervormen.

LEES OOK. Vande Lanotte blijft Sihame El Kaouakibi verdedigen: “Opzettelijke en publieke beschadiging” (+)