Federico Valverde (Real Madrid) legt positieve coronatest af

Real Madrid-middenvelder Federico Valverde heeft positief getest op het coronavirus. Dat meldt de Koninklijke woensdag. Real kan dus in de strijd om de landstitel en de Champions League even niet op de 22-jarige Uruguayaan rekenen.

In La Liga speelt Real Madrid woensdagavond uit tegen Cadiz. Betis Sevilla komt zaterdag op bezoek. Volgende week dinsdag ontvangen de Madrilenen Chelsea in de heenmatch van de halve finale in de Champions League.

Real (67 ptn) staat in La Liga op de tweede plaats, op drie punten van Atlético Madrid (70 ptn). FC Barcelona volgt met een wedstrijd minder als derde met 65 punten.

Real Madrid-coach Zinédine Zidane mist momenteel heel wat spelers. Ook Eden Hazard is woensdagavond nog niet van de partij tegen Cadiz. “Eden gaat er morgen niet bij zijn”, vertelde Zidane dinsdag op een persmoment. “Als dat zo is, is het omdat hij niet honderd procent is.”