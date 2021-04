VN-experts vragen om Navalny naar buitenland te brengen voor verzorging. “Ernstig in gevaar”

De Russische Kremlin-criticus Aleksej Navalny, die al drie weken in hongerstaking is, verkeert “in ernstig gevaar” en moet voor verzorging naar het buitenland gebracht kunnen worden. Dat hebben vier onafhankelijke VN-mensenrechtenexperts woensdag verklaard.

“Wij dringen er bij de Russische instanties op aan om ervoor te zorgen dat Navalny toegang heeft tot zijn eigen artsen en toelating krijgt om naar het buitenland te worden gebracht voor dringende medische behandeling”, zo staat in de mededeling. “Wij herhalen dat de Russische regering verantwoordelijk is voor het leven en de gezondheid van Navalny terwijl hij in hechtenis zit.”

Navalny is maandag overgebracht naar een ziekenhuis, maar zijn artsen krijgen geen toelating om hem te zien.

De experts, die niet namens de VN spreken, stellen dat Navalny wordt vastgehouden “onder omstandigheden die zouden kunnen worden gelijkgesteld met foltering”, in een inrichting die niet voldoet aan de internationale standaarden.

De experts halen ook aan dat er nog altijd geen grondig onderzoek heeft plaatsgevonden naar de vergiftiging van Navalny vorig jaar.