Zeldzame lawine op Mont Blanc verrast klimmers: “We hoorden plots een oorverdovend gekraak”

Klimmers die op rotsen klauterden in het Franse departement Haute-Savoie werden vorige week verrast door een lawine op de nabijgelegen Mont Blanc. “We hoorden plots een oorverdovend gekraak”, aldus een getuige die alles filmde. “Een stuk van een gletsjer brak af en veroorzaakte een enorme lawine.” Die komen wel vaker voor op de Mont Blanc, maar volgens experts was deze lawine toch wel bijzonder. “Dit was er eentje met verse sneeuw”, zegt Thomas Blanchard van Meteo Alpes. “In de lente zien we meestal lawines van smeltende sneeuw.”